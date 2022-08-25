基因檢測助醫擬作戰計畫　標靶精準打擊延長肺癌存活期

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肺癌可分成兩大種類，一為小細胞肺癌；另一種則為佔整體患者75%以上的「非小細胞肺癌」，而非小細胞肺癌又可再細分為肺腺癌、鱗狀上皮癌、大細胞癌及其他。其中，以「肺腺癌」患病比例最高，約佔非小細胞肺癌的7成至7成5，聖保祿醫院胸腔內科主任李適鴻表示，現於臨床上多會鼓勵肺腺癌患者進行基因檢測，找出腫瘤細胞基因突變位點以擬定後續治療策略。
為什麼要找腫瘤細胞基因突變位點？李適鴻醫師解釋，在標靶藥物出現之前，肺癌多以化療及放射線治療等廣泛性治療為主，意即全身細胞不論好壞都會受影響，也因此許多患者聽到化療，第一反應就是「害怕」跟「拒絕」。所幸分子生物檢測技術快速進步，成功找出腫瘤細胞基因突變位點之後，即可透過現有之對應標靶藥物，偵測該基因突變位點精準攻擊，讓腫瘤得到良好控制，同時降低對其他正常細胞的損害。
接續型雙標靶治療對抗抗藥性 平均存活期破五年！
針對國人最常見的肺癌突變基因EGFR（epidermal growth factor receptor , 表皮生長因子接受體），現已有多種標靶藥物可以用於晚期肺癌的第一線治療，目前也已經有許多臨床研究數據證實第二、三代標靶藥物治療成效優於第一代標靶藥物，而後線治療則可根據病人基因突變及身體狀況規畫後續治療策略，為病患爭取最長存活期。李適鴻醫師指出，肺癌難治就是在於「抗藥性」，經過第一代及第二代標靶藥物等一線治療後，約莫半數以上的患者腫瘤細胞會產生新的T790M基因突變，有些醫學中心的資料甚至可高達7成。此時，若再搭配使用第三代標靶藥物，國際研究指出，半數患者平均存活期可超過63.5個月，相較過去實已有長足進步，這對晚期肺癌病患是一個令人振奮的好消息。
然而，由於每個病人的身體狀況都不同，因此遇到抗藥性的時間點也不盡相同，李適鴻醫師分享，過去曾收治一名九旬奶奶，使用第二代標靶藥物至今已五年，腫瘤細胞皆處於穩定控制的狀態，對於因藥物產生的副作用，她也是保持良好的心態來面對。家人也於新冠肺炎疫情爆發前，帶著她共同創造了這輩子初次出國旅遊的美好回憶，現在奶奶時不時還會跟鄉里的親朋好友四處跟團進香，即便在老年面臨疾病，她也不輕言放棄，為自己的生活增添許多色彩。
肺癌「慢性病化」不是夢 是「現在進行式」
肺癌雖為台灣十大癌症之一，然而隨著診斷工具及藥物治療的快速發展，不論是治療效果或是副作用情形都已有大幅改善，尤其標靶藥物使用上只要腫瘤細胞控制得當，患者僅需每個月回診領藥，李適鴻醫師表示，有效延長患者存活期，讓肺癌走向「慢性病化」並不是夢想，而是現在進行式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54901
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