COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

基因檢測助醫擬作戰計畫　標靶精準打擊延長肺癌存活期

基因檢測助醫擬作戰計畫　標靶精準打擊延長肺癌存活期
基因檢測助醫擬作戰計畫　標靶精準打擊延長肺癌存活期

健康醫療網

2022-08-25 10:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】肺癌因早期症狀不明顯，確診時癌細胞常已轉移到其他部位，治療效果容易受限，因此過去常被視為「絕症」。然而，近二十年來，由於影像檢查技術進步及推廣有成，越來越多患者於癌症早期被揪出，再加上醫界對於肺癌致病機轉的了解加深，新型治療方式如標靶藥物及免疫治療相繼問世，猶如添加了許多強力武器，讓醫師可以有效擬定抗癌作戰計畫，幫助肺癌患者延長存活期，同時也能保有良好生活品質。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
標靶藥物偵測突變位點精準攻擊　減少副作用產生

肺癌可分成兩大種類，一為小細胞肺癌；另一種則為佔整體患者75%以上的「非小細胞肺癌」，而非小細胞肺癌又可再細分為肺腺癌、鱗狀上皮癌、大細胞癌及其他。其中，以「肺腺癌」患病比例最高，約佔非小細胞肺癌的7成至7成5，聖保祿醫院胸腔內科主任李適鴻表示，現於臨床上多會鼓勵肺腺癌患者進行基因檢測，找出腫瘤細胞基因突變位點以擬定後續治療策略。

為什麼要找腫瘤細胞基因突變位點？李適鴻醫師解釋，在標靶藥物出現之前，肺癌多以化療及放射線治療等廣泛性治療為主，意即全身細胞不論好壞都會受影響，也因此許多患者聽到化療，第一反應就是「害怕」跟「拒絕」。所幸分子生物檢測技術快速進步，成功找出腫瘤細胞基因突變位點之後，即可透過現有之對應標靶藥物，偵測該基因突變位點精準攻擊，讓腫瘤得到良好控制，同時降低對其他正常細胞的損害。

接續型雙標靶治療對抗抗藥性　平均存活期破五年！

針對國人最常見的肺癌突變基因EGFR（epidermal growth factor receptor , 表皮生長因子接受體），現已有多種標靶藥物可以用於晚期肺癌的第一線治療，目前也已經有許多臨床研究數據證實第二、三代標靶藥物治療成效優於第一代標靶藥物，而後線治療則可根據病人基因突變及身體狀況規畫後續治療策略，為病患爭取最長存活期。李適鴻醫師指出，肺癌難治就是在於「抗藥性」，經過第一代及第二代標靶藥物等一線治療後，約莫半數以上的患者腫瘤細胞會產生新的T790M基因突變，有些醫學中心的資料甚至可高達7成。此時，若再搭配使用第三代標靶藥物，國際研究指出，半數患者平均存活期可超過63.5個月，相較過去實已有長足進步，這對晚期肺癌病患是一個令人振奮的好消息。

然而，由於每個病人的身體狀況都不同，因此遇到抗藥性的時間點也不盡相同，李適鴻醫師分享，過去曾收治一名九旬奶奶，使用第二代標靶藥物至今已五年，腫瘤細胞皆處於穩定控制的狀態，對於因藥物產生的副作用，她也是保持良好的心態來面對。家人也於新冠肺炎疫情爆發前，帶著她共同創造了這輩子初次出國旅遊的美好回憶，現在奶奶時不時還會跟鄉里的親朋好友四處跟團進香，即便在老年面臨疾病，她也不輕言放棄，為自己的生活增添許多色彩。

肺癌「慢性病化」不是夢　是「現在進行式」

肺癌雖為台灣十大癌症之一，然而隨著診斷工具及藥物治療的快速發展，不論是治療效果或是副作用情形都已有大幅改善，尤其標靶藥物使用上只要腫瘤細胞控制得當，患者僅需每個月回診領藥，李適鴻醫師表示，有效延長患者存活期，讓肺癌走向「慢性病化」並不是夢想，而是現在進行式。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54901

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

糖尿病有治療有保庇？　醫：飲食、運動同樣重要！

【艾成逝世2】精神病會自己好？藥物控制人性？楊聰財：不可信

BA.5疫情來勢洶洶！ 重症醫：注意「10種聲音改變」恐為確診前兆

吃抗病毒藥+類清冠 她在洗腎室門口猝死！ 醫揭台灣高洗腎率真相：注意慢性腎臟病5徵兆

我是廣告 請繼續往下閱讀