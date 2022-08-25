孕媽咪注意！接觸「永久化學物」恐導致胎兒在出生前就患上肝病

我是廣告 請繼續往下閱讀
化學物質致使嬰兒在媽媽腹中感染肝病根據外媒Study Finds報導，美國紐約一項研究表明，有數據顯示嬰兒在出生之前，就已經提前接觸到了足以引發肝病的化學物質。這些化學物質存在於塑料食品容器、洗漱用品、玩具以及其他工業產品內，產品內帶有的「有毒顆粒」，已被證實是幼兒病例暴增的關鍵因素。
紐約西奈山伊坎醫學院的米迪亞醫生（Dr. Vishal Midya）直言，「這項研究可更有效地幫助醫護人員，在嬰兒的生命早期做出更有效的預防措施，以解決非酒精性脂肪肝病（Non-alcoholic fatty liver disease，簡稱NAFLD）」。在過去四十年裡，非酒精性脂肪肝病例激增，目前已經影響全球大約四分之一的人口。 NAFLD是兒童最常見的肝病形式，它可能會在成年後引發肝硬化或肝癌，嚴重的患者甚至需要進行肝臟移植來保命。
▲ 許多生活用品都含有化學物質，可影響孕媽的荷爾蒙和寶寶的健康。（示意圖／Pixabay）
化學物質從何而來？研究表明，體內化學物質含量較高的新生兒，更容易出現肝損傷的跡象。這些有毒的化學分子，通過影響媽媽懷孕期的荷爾蒙變化，從而危害嬰兒健康。在物品的製造過程中，必定會添加化學添加劑，以延長保質期。化學物質存在於無數的日用品中，其中包括瓶裝飲用水、香水、塑料玩具、乙烯基地板，甚至是洗髮水中。
研究作者瓦爾韋（Dr. Damaskini Valvi）醫生補充道，「人們每天都通過食物、飲用水和日用品，接觸到無數的化學物質，這已經是個嚴重的公共衛生問題，長期暴露在充滿化學物質的環境下，會直接影響人們的肝臟健康」。為了環保與維護家人的健康，應選擇不鏽鋼鍋、鑄鐵鍋等不含全氟物質的鍋子，同時少吃漢堡、薯條等快餐，使用自備環保袋代替商家提供的塑料袋，才能減少和不良化學物質接觸的機會。
延伸閱讀
百歲老人的「青春駐顏術」：別用肥皂洗臉、天天全妝 網友驚：英女王遇到對手了
水對身體到底有多重要？ 專家揭多喝水的7大好處