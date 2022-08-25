電子煙抽多「視力模糊還便秘」！　國健署警示：買賣電子煙違法又傷身

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藥品監督機構在過去三年內，收到了約200份電子煙煙民的報告，他們分別出現了556種不同副作用，例如一位煙民抱怨說有聽力問題，還有另一位煙民說是電子煙的設備導致他耳鳴。有關當局表示，最常見的通常是咳嗽、打嗝、喉嚨痛、聲音嘶啞，以及喘氣。
還有一些比較「奇特」的問題，如有兩人報告自己感到眩暈，就像房間在旋轉；還有三份關於視力模糊或流淚的報告。有一個人說電子煙常令他疲憊不堪，還有人表示抽完他們感覺更懶惰了。
在英國，大約有300萬人使用電子煙。英國電子煙行業協會的老板表示，電子煙的危害比吸煙小得多，該監督機構也表示煙民報告的症狀也並不一定全是電子煙引起的。
但是，電子煙在台灣仍是不合法的，而根據國健署最新統計資料顯示，國中生、高中職生電子煙使用率分別由107年1.9%與3.4%上升至110年3.9%與8.8%，合併計算青少年電子煙使用率由107年2.7%上升至6.6%，短短3年時間快速倍增，顯見電子煙氾濫已對青少年形成嚴重的健康危機。
國民健康署提醒，千萬要注意網絡上的騙局，不能在網絡上購買電子煙！曾有一位未滿18歲的孩子於網路上購買電子煙，被海關查出這電子煙含有尼古丁成分，年紀輕輕就要面臨刑責。無論買賣，電子煙都是違法又傷身的。
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