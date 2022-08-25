追劇解析「變態心理學」　從學習理解開始

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中山醫學大學心理系老師彭秀玲表示，其中許多議題是心理系必修課「變態心理學」的主要議題，也讓人更了解心理與精神疾病的世界。尤其每次問題浮現，他問的是：「為什麼是我？」充滿對自己與疾病的懷疑以及自暴自棄，以及藥物服用的副作用，如肢體僵硬只要他人對藥物的丁點懷疑，就放棄藥物治療而致症狀加劇，甚至出現傷害自己或攻擊性行為。
家人與醫療工作人員雖然感受到極大壓力，各種治療、提供支持、解決危機、衛教的方法，Know what and know how都是心理系課程中會講授的。
思覺失調、創傷壓力 生命呈現高低起伏
彭秀玲提到，還有兩個對比是，因思覺失調症犯下殺童案的陳昌與無差別隨機殺人案的李曉明，同樣有許多議題值得討論。其中李母跟律師王赦的一段對話「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年，去養一個殺人犯。」更令人揪心，陳母擔心兒子是否被判死刑，叨念著「我每天都有幫他們念經，可以原諒我們阿昌？是不是可以和解？是不是要錢？」，不禁令人嘆「天下父母心」，思覺失調症的家屬的壓力與憂傷令人動容！殺人犯的父母更是壓力山大、無地容身。
經歷兒子死亡的宋喬安失眠、自責、逃避戲院與電影台、酗酒是「創傷壓力症」的表現。這是一部精彩的電視劇，每個家庭錯綜複雜敘說社會脈絡中的精彩互動，每個人張力十足呈現生命中的高低起伏。
戲如人生、人生如戲 學習理解精神疾病
彭秀玲說明，目前中山醫學大學心理系的變態心理學課程，除了扎實地介紹各種精神疾病，從電視劇、電影、Youtube可以真實地看到「心理與精神疾病」對患者、家屬與周邊的人身上的折磨，如同在醫療機構親眼目睹一般，著實是戲如人生，人生如戲，大家可透過學習理解體會真實世界裡的心理與精神疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54877
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