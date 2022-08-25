靠高壓氧逆轉失智症　減緩「老番顛」症頭

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奇美醫學中心高壓氧科牛柯琪醫師說明，「失智」是一個漸進式的腦神經退化性疾病，對於判斷、記憶、思考、語言等，會隨著腦神經退化受到影響。臺灣社區流行病學調查發現，失智症於65歲以上老年人盛行率是1.7%到4.4%，而且逐年上升，已成為高齡者常見的疾病，常見的腦神經退化性及血管性的失智症發生率更是逐年上升。
高壓氧治療 輔助減緩認知功能衰退
牛柯琪醫師指出，國外的雙盲臨床研究報告指出，給予高齡者高壓氧治療可調控眾多基因的顯性，不同腦區的血流明顯的增加，進而改善了他們的認知功能、反應、和學習能力等，老年人的生活品質得以優化。
高壓氧的輔助治療已普遍的應用於腦神經系統的疾病，如：腦中風、腦外傷、暈眩、眼中風、耳中風、自律神經失調等。
年齡增加導致退化 高壓氧介入應及時
牛柯琪醫師授表示，高壓氧科於109年至110年共治療了197位(約3,000人次)腦血管病變的病人，獲得很好的療效。經過多年基礎科學研究後，高壓氧對於各類腦損傷、腦缺氧治療和神經細胞的修復再生逐漸明瞭，臨床上的開發也不斷讓我們掌握高壓氧應用於不同神經系統疾病的方法，成為一個很好的輔助治療。
牛柯琪醫師呼籲，「預防甚於治療」，對於高齡朋友們如何保養、養成良好的飲食習慣、避開危險因子、提升腦力的訓練、養成運動習慣及多參與社會人際互動等才是根本之道，若有發現失智徵兆，就要儘速求診，讓醫師評估病情後並擬定治療策略。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54880
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