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本土+26967　因應疫情升溫！指揮中心免費提供長者快篩試劑

本土+26967　因應疫情升溫！指揮中心免費提供長者快篩試劑
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健康醫療網

2022-08-25 16:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增27,275例COVID-19確定病例，分別為26,967例本土個案及308例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

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各縣市個案分布

  • 新北市5,892例
  • 臺北市3,444例
  • 臺中市2,995例
  • 桃園市2,935例
  • 高雄市2,138例
  • 臺南市1,765例
  • 彰化縣1,069例
  • 新竹縣820例
  • 苗栗縣716例
  • 新竹市713例
  • 屏東縣635例
  • 雲林縣612例
  • 宜蘭縣582例
  • 花蓮縣531例
  • 基隆市526例
  • 嘉義縣423例
  • 南投縣387例
  • 臺東縣251例
  • 嘉義市242例
  • 澎湖縣158例
  • 金門縣126例
  • 連江縣7例
指揮中心指出，今日新增100例中重症個案，其中中症為65例、重症為35例。今日亦增37例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。

3旬女確診合併「猛爆性心肌炎、癲癇」救治無效身亡

醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中最為年輕的死亡案例為一名30多歲的女性，沒有慢性病史，已接種三劑疫苗，8/12時使用家用快篩陽性確診，進行居家照護，8/16時出現噁心、嘔吐、頭暈、意識障礙與胡言亂語，而緊急送往醫院後，發生抽搐，醫師懷疑是腦炎，因此收住加護病房，給予瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，但後續又出現「猛爆性心肌炎」，經過緊急救治，不幸病況惡化，於8/21過世，死因診斷為「新冠病毒感染，合併猛爆性心肌炎，以及癲癇重積症」，主要是心肌炎，以及影響到中樞神經系統，引起困難的癲癇。

新增3例MIS-C　狀況皆已好轉並出院

另外，今日新增3例兒童MIS-C個案，2位為男童、1位為女生。羅一鈞表示，沒有慢性病史、曾接種兩劑疫苗的5歲男童，於7/18確診，8/15出現高燒、嘔吐、喉嚨痛、全身皮疹、頸部淋巴結腫大，8/17前往急診，檢查有結膜炎、冠狀動脈擴大，後續給予藥物治療後，於8/22出院。

另一名則為8歲男童，先前並無確診，但有多位家人曾經確診，只是沒有被診斷出來，8/10開始發燒、嘔吐、腹痛，起初診斷為急性腸胃炎住院，但住院後仍持續發燒，且症狀沒有改善，反而出現了結膜炎、草莓舌症狀，雖然做了新冠病毒採檢為陰性，但是醫院檢驗其抗體為陽性，顯示曾經感染過新冠病毒，加上有MIS-C的病徵，因此診斷為MIS-C，經藥物治療後，病況好轉已於8/18出院。

另一名則為13歲青少年女性，8/3曾確診新冠，8/8出現全身紅疹、胸痛、心悸症狀，兩天後因發燒送往急診，發現肝指數升高、急性肝炎的病徵，懷疑是MIS-C住院，並給予藥物治療，已於8/19出院。

9/1起，提供5劑家用快篩予65歲以上長者

指揮中心表示，因應疫情上升，為加強有症狀長者篩檢，並及早用藥，自今（2022）年9月1日起，民眾可持65歲以上長者（1957年（含）以前出生）健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，以提供長者更足量的家用抗原快篩試劑，保障長者健康。

指揮中心說明，65歲以上長者約有399萬餘人，預計配發家用抗原快篩試數量約1,995.5萬劑。此免費領取份數，不會計算入實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩的65歲以上長者，仍可再免費領取一次一份5劑之快篩試劑。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

指揮中心提醒，疫情多變化，請65歲以上長者儘速完成第2次追加劑(第4劑)疫苗接種，做好戴口罩、勤洗手等自我防護，如有症狀儘速快篩或就醫，保護自身健康安全。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54930

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