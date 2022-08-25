本土+26967　因應疫情升溫！指揮中心免費提供長者快篩試劑

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3旬女確診合併「猛爆性心肌炎、癲癇」救治無效身亡
醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中最為年輕的死亡案例為一名30多歲的女性，沒有慢性病史，已接種三劑疫苗，8/12時使用家用快篩陽性確診，進行居家照護，8/16時出現噁心、嘔吐、頭暈、意識障礙與胡言亂語，而緊急送往醫院後，發生抽搐，醫師懷疑是腦炎，因此收住加護病房，給予瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，但後續又出現「猛爆性心肌炎」，經過緊急救治，不幸病況惡化，於8/21過世，死因診斷為「新冠病毒感染，合併猛爆性心肌炎，以及癲癇重積症」，主要是心肌炎，以及影響到中樞神經系統，引起困難的癲癇。
新增3例MIS-C 狀況皆已好轉並出院
另外，今日新增3例兒童MIS-C個案，2位為男童、1位為女生。羅一鈞表示，沒有慢性病史、曾接種兩劑疫苗的5歲男童，於7/18確診，8/15出現高燒、嘔吐、喉嚨痛、全身皮疹、頸部淋巴結腫大，8/17前往急診，檢查有結膜炎、冠狀動脈擴大，後續給予藥物治療後，於8/22出院。
另一名則為8歲男童，先前並無確診，但有多位家人曾經確診，只是沒有被診斷出來，8/10開始發燒、嘔吐、腹痛，起初診斷為急性腸胃炎住院，但住院後仍持續發燒，且症狀沒有改善，反而出現了結膜炎、草莓舌症狀，雖然做了新冠病毒採檢為陰性，但是醫院檢驗其抗體為陽性，顯示曾經感染過新冠病毒，加上有MIS-C的病徵，因此診斷為MIS-C，經藥物治療後，病況好轉已於8/18出院。
另一名則為13歲青少年女性，8/3曾確診新冠，8/8出現全身紅疹、胸痛、心悸症狀，兩天後因發燒送往急診，發現肝指數升高、急性肝炎的病徵，懷疑是MIS-C住院，並給予藥物治療，已於8/19出院。
9/1起，提供5劑家用快篩予65歲以上長者
指揮中心表示，因應疫情上升，為加強有症狀長者篩檢，並及早用藥，自今（2022）年9月1日起，民眾可持65歲以上長者（1957年（含）以前出生）健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，以提供長者更足量的家用抗原快篩試劑，保障長者健康。
指揮中心說明，65歲以上長者約有399萬餘人，預計配發家用抗原快篩試數量約1,995.5萬劑。此免費領取份數，不會計算入實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩的65歲以上長者，仍可再免費領取一次一份5劑之快篩試劑。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。
指揮中心提醒，疫情多變化，請65歲以上長者儘速完成第2次追加劑(第4劑)疫苗接種，做好戴口罩、勤洗手等自我防護，如有症狀儘速快篩或就醫，保護自身健康安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54930
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