特企／腿機界愛馬仕！OSIM頂級智能新款　擬真舒適呵護

精準直指酸痛點 穴穴到位
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專利按摩科技 讓雙腿擁有最擬真舒適呵護
OSIM智能腿樂樂3 汲取過往精華，加以淬鍊革新，開創多項專利按摩科技，打造最媲美按摩師傅的擬真手法。此次升級的智能揉捏翼上，雙側設有不同設計的「360度按摩滾輪」，分別模擬拇指和其餘手指，隨著揉捏翼上下移動與翻轉，在大、小腿間流暢地滑動，宛如按摩師的巧手全腿推揉與穴位指壓，更有效地疏通經絡與刺激穴位點，促進血液循環，釋放全腿壓力，幫助排除身體不好物質，賦予突破性的按摩體驗。
承擔全身一天重量的足底，OSIM也極其重視，特別升級足底的包覆性，好似真人雙掌溫柔的包裹揉捏，更以模擬按摩師傅的「扣拳法」，深層按摩足底反射區，消除足底疲累，刺激重要的反射點，提升保護力，促進身心健康。
獨家異國特色技法 APP免費下載新按摩程式
懷念出國度假悠閒的按摩時光嗎？OSIM獨家蒐羅世界各地的按摩技法，包含泰式伸展、夏威夷揉捏、中式推揉、日式指壓、峇厘平衡、瑞典放鬆等，讓使用者一鍵按下即飛往國外，享有多樣體驗，其中最受體驗者喜愛為「泰式伸展」，因為透過智能揉捏翼按壓往上提拉的同時，小腿得以盡情伸展，緩解緊繃，深層放鬆。不僅如此，採用APP操控的智能腿樂樂3，操控介面相比傳統的機械式按鍵更具人性化，個性化的按摩功能調整也更加細膩，更提供定期免費下載新按摩程式的服務，讓產品價值不斷增長，更符合每位用家的需求。
奢華典雅設計 彰顯獨特風尚品味
智能腿樂樂3以高貴大氣的黝暗色系為產品主色，側邊採用香檳金屬鍍鉻相互輝映，打造低調輕奢的風格，並以俐落的流線設計，彰顯典雅氣質，中性設計不分男女皆適宜，無論是居家亦或辦公使用，亦能巧妙融入空間設計，為生活增添一抹愜意，消除一天腿部的辛勞疲憊。
OSIM 智能腿樂樂3
特價：24800元 / 原價：32800元
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（月付1999元/頭款812元/12期0利率）
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