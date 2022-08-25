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特企／腿機界愛馬仕！OSIM頂級智能新款　擬真舒適呵護

▲智能腿樂樂3以高貴大氣的黝暗色系為產品主色，側邊採用香檳金屬鍍鉻相互輝映，打造低調輕奢的風格，並以俐落的流線設計，彰顯典雅氣質，中性設計不分男女皆適宜，無論是居家亦或辦公使用，亦能巧妙融入空間設計，為生活增添一抹愜意。（圖／品牌提供）
▲智能腿樂樂3以高貴大氣的黝暗色系為產品主色，側邊採用香檳金屬鍍鉻相互輝映，打造低調輕奢的風格，並以俐落的流線設計，彰顯典雅氣質，中性設計不分男女皆適宜，無論是居家亦或辦公使用，亦能巧妙融入空間設計，為生活增添一抹愜意。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-25 18:05:48

身為美腿機開拓者的OSIM，2022年重磅推出頂級高端款，腿機界的愛馬仕「智能腿樂樂3」，憑著累積超過18年的專業經驗，從腿部按摩的需求中不斷進化，不斷創新於專利按摩科技及智能應用的研發，也深知現代人的腿部保養需求日益提升，面對「久站腫脹」、「久坐酸麻」、「運動僵硬」等各種生活型態引起的腿部困擾，OSIM智能腿樂樂3 以全新業界唯一的「智能揉捏翼」進行腿部「高度偵測」與「自動翻轉」，從小腿按摩至大腿，掌握各種腿型，精準按到痛點，並搭配獨家按摩科技「360度按摩滾輪」的「滑動推揉」與「穴位指壓」，帶給雙腿極致的紓壓體驗，並延續OSIM產品永續性的理念，提供免費下載新按摩程式的服務，實為與用家一同成長的美好生活伙伴。

精準直指酸痛點　穴穴到位

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「擔心美腿機無法直擊痛點？按摩不到位嗎？」OSIM多年專注於腿機市場中，深知消費者總是如此擔憂，有鑑於此，OSIM智能腿樂樂3打破疆界，偵測功能不再僅限於頂級按摩椅當中，推出獨家創新的「智能揉捏翼」，能夠偵測每位使用者的小腿高度，自動翻轉，從小腿按摩至大腿，並可調節寬窄度，掌握各種腿型，針對大小腿的經絡穴位，提供更精準到位的按摩，以符合更多需求者的期待。

專利按摩科技　讓雙腿擁有最擬真舒適呵護

OSIM智能腿樂樂3 汲取過往精華，加以淬鍊革新，開創多項專利按摩科技，打造最媲美按摩師傅的擬真手法。此次升級的智能揉捏翼上，雙側設有不同設計的「360度按摩滾輪」，分別模擬拇指和其餘手指，隨著揉捏翼上下移動與翻轉，在大、小腿間流暢地滑動，宛如按摩師的巧手全腿推揉與穴位指壓，更有效地疏通經絡與刺激穴位點，促進血液循環，釋放全腿壓力，幫助排除身體不好物質，賦予突破性的按摩體驗。

承擔全身一天重量的足底，OSIM也極其重視，特別升級足底的包覆性，好似真人雙掌溫柔的包裹揉捏，更以模擬按摩師傅的「扣拳法」，深層按摩足底反射區，消除足底疲累，刺激重要的反射點，提升保護力，促進身心健康。

獨家異國特色技法　APP免費下載新按摩程式

懷念出國度假悠閒的按摩時光嗎？OSIM獨家蒐羅世界各地的按摩技法，包含泰式伸展、夏威夷揉捏、中式推揉、日式指壓、峇厘平衡、瑞典放鬆等，讓使用者一鍵按下即飛往國外，享有多樣體驗，其中最受體驗者喜愛為「泰式伸展」，因為透過智能揉捏翼按壓往上提拉的同時，小腿得以盡情伸展，緩解緊繃，深層放鬆。不僅如此，採用APP操控的智能腿樂樂3，操控介面相比傳統的機械式按鍵更具人性化，個性化的按摩功能調整也更加細膩，更提供定期免費下載新按摩程式的服務，讓產品價值不斷增長，更符合每位用家的需求。

奢華典雅設計　彰顯獨特風尚品味

智能腿樂樂3以高貴大氣的黝暗色系為產品主色，側邊採用香檳金屬鍍鉻相互輝映，打造低調輕奢的風格，並以俐落的流線設計，彰顯典雅氣質，中性設計不分男女皆適宜，無論是居家亦或辦公使用，亦能巧妙融入空間設計，為生活增添一抹愜意，消除一天腿部的辛勞疲憊。

OSIM 智能腿樂樂3
特價：24800元 / 原價：32800元
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（月付1999元/頭款812元/12期0利率）
https://www.osim.com.tw/product/category/Foot-Massagers/uSqueez-3-Leg-Massager


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