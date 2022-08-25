▲ Ford 電動車第三方機構實測最佳電池能源效率，市場評選最優異品質

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市場機構實測與金氏世界紀錄認證 Ford 電動車展現優異電池效能技術





以 F-150 Lightning 為例，透過大容量電池模組搭配雙向供電系統技術，可讓車輛在緊急狀況下，提供一般家庭約莫三天的所需用電，藉此提高電動車的應用層次。日前美國國家環境保護局 EPA（Environmental Protection Agency）實測 Mustang Mach-E GT 與 GT Performance 兩款車型，分別繳出 438 公里與 418 公里的續航力表現，皆比原本 Ford 原廠載具的 402 公里以及378 公里官方數據更為優異。再加上 Mustang Mach-E 曾於蘇格蘭北端 John o' Groats 橫越至英國南端 Land's End 共計 840 英里（約 1,351 公里）的遠征中，以 43 分 13 秒的充電時間，寫下每千瓦小時（kWh）行駛 6.5 英里（約 10.4 公里）的電動車最佳能源效率金氏世界紀錄。





為達到電池效能運用最佳效率，Ford 電動車同步也透過最新技術，有效為車主精算電池剩餘續航里程數，並規劃效能最大化的車輛使用路線。以 F-150 Lightning 為例，其搭載的 Intelligent Range 技術，可即時偵測車流速度、環境溫度、電池充電狀態、駕駛習性以及路線地形，甚至是當下車輛拖曳或拖運貨物時的重量，以雲端計算以及後續的 OTA 線上更新提供消費者最準確的剩餘里程數據。搭配名為 Power My Trip 的應用程式，可在車輛電池使用效率及周遭充電站站點的前提下，預先為車主規劃最佳化的行駛路線，大幅降低電動車使用者的里程焦慮症。





針對 E-Transit 的電動商用車隊，Ford 更同步提供名為 Ford Pro Charging 的整合充電服務方案。該方案旨在協助歐洲商務客戶針對車隊使用模式及編制規模，規劃最符合客戶需求的充電策略，並安裝充電樁基礎建設，進一步改善車輛充電過程。未來每一批E-Transit商用車隊，都可透過訂製軟體即時偵測車輛的剩餘電量，搭配客製化的充電樁佈建，為客戶有效控管營運成本。





超越燃油車型最高測試標準 Ford 電動車屢獲第三方大獎肯定





以 Mustang Mach-E 為例，日前才為《消費者報告Consumer Reports》評選為 2022 年年度最佳電動車，再加上美國 IIHS 美國高速公路安全保險協會「Top Safety」以及歐洲 Euro NCAP 撞擊測試五顆星認證。





為確保Ford電動車產品耐用度足以達到最高品質，測試團隊結合品牌多年汽車工程測試技術的成果，為品牌系列電動車規劃了一系列的模擬測試，透過高低溫、高低濕度等不同極端條件的嚴苛測試，驗證 AWD 全時四輪驅動系統、電池模組的運作表現。除此之外，針對新車組裝品質，測試團隊也同步規劃了車輛重複清洗、1,700 PSI／140 度水溫高壓水槍沖刷、座椅乘坐耐用、觸控螢幕拉扯碰撞、以及碎石路面重複行駛等不同實測項目，進而測試車身鈑金、燈組系統、外觀組件、甚至是車內大型觸控面板等組裝品質，藉此確保品牌電動車除一般道路乘駕表現外，更能夠因應消費者平時用車需求。





Ford 預計在 2026 年全球挑戰年產電動車超過 200 萬輛的目標，相當於全球銷量的三分之一，並預計到 2030 年進一步提升到全球銷量的一半。



