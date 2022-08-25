安南醫院啟用「1024切全景寶石電腦斷層」　肺癌0.1公分病灶也能揪出

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臺南市立安南醫院院長林聖哲表示，「1024切全景寶石電腦斷層」的8K Ultra HD超高解析度，是傳統電腦斷層檢查解析度 2K-4K 的至少2倍以上精細度，可以看到最小 0.23mm，有助早期小病灶的精確判斷，減低延誤治療風險或過度診斷困擾，更是有助早期癌症的篩檢。
不因病人心跳影響檢查 降低逾八成輻射量
同時，超寬覆蓋的探測器長達 16cm，可一次覆蓋整個心臟，提供醫師完整清晰心臟影像，提升冠狀動脈檢查方便性，降低因病人心律不整或心跳過快而讓檢查失敗的機率，突破傳統電腦斷層檢查極限；此外，超低的輻射劑量相較於傳統電腦斷層檢查來說，1024切全景寶石電腦斷層可降低 82% 輻射劑量，也在 2015年即取得美國食品藥品管理局（FDA）認證之「肺癌低劑量篩檢電腦斷層」。
減少侵入性檢查風險 爭取黃金時間
安南醫院副院長暨心臟外科醫師陳偉華說明，以往心臟科醫師在看完檢查病人報告後，如懷疑病人疑似冠狀動脈阻塞或狹窄時，通常都會安排病人做冠狀動脈攝影檢查，但侵入性檢查存在一定的感染風險。
心臟內科主任林志展進一步說明，啟用的1024切全景寶石電腦斷層，對比傳統電腦斷層儀器來說，可想成說就是換上一台有更快快門速度的大相機，然後用在拍照心臟血管影像，即使心臟快速跳動，一樣可以獲得清晰影像，因為快門速度已跟上心臟最快跳動速度，不啻可提供病人更安全便利前端檢查，若懷疑病人冠狀動脈高可能性阻塞，再做心導管就好，如此可減少不必要侵入感染風險，也可讓不願施做侵入性檢查的病人，知悉自身冠狀動脈阻塞狹窄情況，防患未然爭取黃金治療時間。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54892
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