她彎腰撿東西突「腦中風」 術後1小時就能下床走路？ 醫：「及早就醫」是關鍵

生活中突遇「急性腦中風」，只要及早就醫仍能恢復良好？光田綜合醫院神經內科柯麗櫻醫師表示，日前曾收治一名66歲婦女，幫忙大樓管理員代班時中風昏倒，經緊急送醫搶救，院方診斷是「急性缺血性腦中風」，並立即施行「顱內動脈取栓手術」。術後1小時意識恢復後，該婦女在3天內就從加護病房轉至一般病房，也能下床走路。
柯麗櫻醫師指出，該婦女代班時還未意識到中風前兆，沒多久因撿拾掉落物品而突然暈倒。近期因天氣炎熱，容易因缺水造成血液濃稠，也造成血液循環變差，進而引發腦中風，而該婦女一直以來都有心臟肥大的問題，心血管功能本就較差，屬於腦中風的高危險群。
柯麗櫻醫師表示，腦中風的救治以及預後的好壞，跟搶救時間有很大的關係，「雖然這名患者有心臟肥大的問題，但因為送來的時間早，院方腦中風團隊也在送醫2小時內緊急進行動脈取栓手術，所以有很好的治療效果。」
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光田綜合醫院醫療副院長嚴寶勝醫師則指出，患者內頸動脈栓塞，且有心臟肥大的問題，擔心手術與麻醉的風險較高，因此需要特別小心。針對缺血性腦中風，傳統治療方式是注射血栓溶解藥物，只是當大血管阻塞時，注射血栓溶解藥物能成功打通血管的機率很低。
隨著醫療的進步，近5-6年來多以「顱內動脈取栓術」來清除血栓並打通血管，是目前最為進步的治療，且手術成功率可達95%左右。嚴寶勝醫師也強調，過去缺血性中風的患者，只要超過黃金3小時就預後不佳，但取栓手術的盛行，只要符合健保給付規定，可讓黃金治療期延長到6至8小時，大大提高腦中風患者救治成功的機率。
中風治療「與時間賽跑」 醫：出現5徵兆快就醫
不過，嚴寶勝醫師也提到，預後良好與否，還是得看中風後送醫時間的長短。因此呼籲一旦出現中風症狀，立即送醫是最好的選擇。家中若有腦中風高危險群的長輩，可以用「左看看、右看看，微笑、舉手、說你好」的3步驟快速評估是否有中風前兆。若發現長輩臉不對稱、嘴角歪斜、單側眼球無法轉動，或手下垂無力、話也說不清楚，就要盡速撥打119。
嚴寶勝醫師強調，腦中風的搶救，就是一個與時間賽跑的過程，要盡量讓患者能在黃金時間內，送至重度急救責任醫院就診（可救治急性腦中風、心血管問題之醫院），減少對腦細胞的損害。因此建議家中有長輩、或自己是高危險群的民眾，出現腦中風警訊時，切勿因症狀很快消失或緩解，而大意錯失治療先機。
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