「腦霧」非長新冠獨有？ 嚴重恐「殘疾失能」？ 醫示警：「2件事」要避免

隨著台灣確診人數攀升，國人也陸續出現「長新冠」症狀，近期更傳出一女性病患於5月染疫後持續出現疲憊感、頭痛，嚴重影響思考及說話能力，甚至在騎車時因一時腦袋混亂而自撞卡車，差點釀成憾事，經診斷後確認為長新冠中常見的「腦霧」現象。台灣神經學學會胡朝榮理事長指出，長新冠症候群與「腦部」及「神經系統」息息相關，而腦部對於全身健康至關重要。呼籲民眾在疫情當下，更應重視腦部健康，以避免全身殘疾的後果發生。
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每5人就有1人「長新冠」！ 嚴重者恐釀殘疾、失能？
胡朝榮理事長表示，根據美國研究指出，約有近20%確診者康復後仍持續出現長新冠，常見症狀如頭痛、喉嚨痛、嗅覺或味覺異常、疲倦、呼吸急促、胸痛胸悶、關節疼痛、憂鬱和焦慮等。其中約有63%患者曾因長新冠嚴重影響生活能力，以慢性疲勞、注意力無法集中、情緒低落、睡眠障礙等最容易影響患者的工作或課業表現。
至於長新冠為何對人體造成如此影響？胡朝榮理事長說明，新冠病毒入侵身體後，引起全身性廣泛慢性發炎，可能直接或間接傷害腦血管內皮細胞，造成腦部血氧濃度下降。而腦部症狀的發生率，與患者的健康狀況、免疫能力有關，若患者因染疫而導致免疫力下降，容易合併神經系統併發症、間接影響全身器官。美國CDC建議將其歸類於殘疾失能範圍中，顯示長新冠對全身健康的影響性。
「腦霧」非長新冠獨有症狀？ 壓力大、滑手機恐加重病情
根據上述，長新冠致使腦部健康受到影響的狀況不容忽視。臺北醫學大學附設醫院神經內科蔡睿蘋醫師解釋，腦霧常見現象包含思考反應緩慢、注意力不集中、記憶力減退、語言溝通能力下降等，現代人生活型態改變，如壓力過大、過度使用電子產品等原因，皆容易造成注意力不集中、突然腦袋一片空白的情況，進而觸發腦霧。
蔡睿蘋醫師指出，腦霧其實並非新冠肺炎專屬症狀，而是許多腦部相關疾病的早期症狀之一。提醒民眾若有以上症狀，可以積極尋求專業醫師協助，如不及早就醫改善，放任腦霧發展可能會間接造成焦慮、憂鬱、失智症、甚至阿茲海默症的發生，進而損傷腦部健康。
腦部健康取決於「這些因素」！ 醫師：「5層面」提升全民意識
台灣神經學學會國際委員會主委陳柔賢醫師呼籲，在面對流行病、戰爭、氣候變化和影響全球人類生存的無數挑戰之下，民眾更要重視腦部健康。有鑑於此，世界神經學聯盟今年於世界腦健康日提出倡議，期待能透過5大層面共同提升全民腦部健康：
．認知(Awareness)：認知到腦部健康與心理、社會、身體各層面有關。
．預防(Prevention)：許多腦部疾病是可預防的。
．倡議(Advocacy)：腦部健康的促進需要全球共同投入。
．教育(Education)：全民教育是腦部健康的關鍵。
．爭取(Access)：公平獲得資源、治療和康復對腦部健康至關重要。
陳柔賢醫師說明，腦部是影響全身至關重要的器官，但因構造複雜，民眾對其了解不深，經常忽略其重要性而損傷不自知，提醒民眾平常若有發生疑似腦部神經系統異常的症狀，應積極尋求專業醫療人員協助，並呼籲各界能攜手共同提升大眾腦健康識能，促進全民腦部健康。
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