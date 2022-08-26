要顔值不要「炎值」怎麽做？ 「抗炎飲食」增強免疫力才是王道

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▲ 身體發炎會誘發癌症等病症，甚至奪人性命。（示意圖／Pixabay）
什麼是「抗炎飲食」？根據外媒Medical News Today報導，有研究表明，培養良好的飲食習慣有助於對抗炎症，例如食用水果和蔬菜、含有omega-3脂肪酸的食物、全穀物、蛋白質和健康脂肪。新鮮的原型食物內含有膳食抗氧化劑，有助於清除體內的自由基。自由基是人體代謝的副產品，外來因素例如壓力、吸煙，都會增加體內的自由基，導致細胞損傷、造成炎症。
可以加入「抗炎飲食」餐單的食物衛福部國健署公佈「國人膳食營養素參考攝取量」，説明EPA與DHA能調節血壓、三酸甘油酯，進而預防心血管疾病。 EPA所產生的類花生酸與DHA所產生的蛋白質，同樣具有抗發炎效果。以下食物是抗炎飲食的代表：
一、富含健康脂肪的魚類，例如金槍魚和鮭魚
二、新鮮水果，例如藍莓、黑莓、草莓和櫻桃
三、蔬菜，例如羽衣甘藍、菠菜和西蘭花等深綠色蔬菜
四、豆類，例如堅果、核桃、扁豆和種子
五、橄欖和橄欖油
六、香料，如薑和薑黃
七、益生菌和益生元
八、茶葉
▲ 新鮮蔬果和健康脂肪、蛋白質，是抗炎飲食的不二選擇。（示意圖／Pixabay）
「抗炎飲食」應該避開的食物一、加工食品
二、添加高糖或鹽的食物
三、不健康的油
四、加工過的碳水化合物，例如精製白麵包、麵食和烘焙食品
五、加工零食，例如薯片和餅乾
六、甜點，例如餅乾、糖果和冰淇淋
七、過量的酒精
抗炎小密技一、每週固定採購各種新鮮蔬果、健康零食
二、以自備的簡單午餐取代外食和快餐
三、以白開水取代汽水和手搖飲
四、適度補充魚肝油和維生素
五、每周至少進行30分鐘的適度運動
六、養成良好睡眠習慣
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