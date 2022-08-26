三十拉緊報　三大減齡醫美項目夯

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皮膚科醫師陳清筠表示老化通常是全面性的問題，只處理單一部位，無法撐起整張臉，因此透過複合式醫美微整療程，同時處理深淺層肌膚結構紋理問題，讓效果加倍，已儼然成為趨勢。
電音雙波改善鬆垮 緊實拉提夯
鳳鳯電波透過高頻電波，3D立體容積式加熱原理更精準均勻向下最深可達4.3mm的淺層SMAS筋膜層，刺激膠原蛋白新生重組，達到緊緻、拉提，雙下巴、嘴邊肉、法令紋、眼周老化鬆弛的困擾也能獲得改善，許多人也會選擇搭配音波深層築底拉提，發揮1+1大於2，使效果極大化更臻完美。
醫師也提醒術後需加強保濕修護、防曬，治療區有嚴重皮膚炎、安裝心律調整器、金屬植入物、孕婦與嚴重心血管疾病者，不建議進行此療程。
玻尿酸填凹塑形 打造立體輪廓美
▲專注整體協調美感，微調一點點，造就整體視覺大躍進。
現代人頻繁使用3C產品，用眼過度、熬夜加上年齡漸長，加速老化，而形成淚溝，臉部的法令紋、嘴角紋、臉頰凹、蘋果肌伴隨年紀增長而變得鬆垮、凹陷、皺紋等情況，可借助玻尿酸填充拉提，重拾緊緻平滑肌膚，除此之外玻尿酸也可應用在深邃立體輪廓雕塑，例如:玻尿酸下巴、山根形塑、五官修飾微調。
陳清筠醫師指出每個人需求及臉型不同，結構也不同，所以選擇的玻尿酸劑型、劑量會不一樣，也不能只著重單點及部位，全臉精準分析，協調美感更為重要。
慎選衛福部認證診所 美的安心
陳清筠醫師提醒愛美的民眾，各個年齡層的老化問題都不同，經驗豐富的醫師能根據每個人的需求及肌膚狀況，制定個人化合適的複合式療程，建議大家在做任何療程前，都應充分與醫師溝通討論，並慎選衛福部認證診所，才能美的安心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54281
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