認識重症肌無力　免疫球蛋白治療助患者減緩症狀

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若重症肌無力患者出現危象，可能會從局部無力進展到易喘，甚至呼吸困難，進而威脅到生命。葉建宏副院長分享，曾有一名七旬患者葉女士（化名），因吞嚥困難、無法平躺呼吸，進而引發吸入性肺炎，住進加護病房後才確診為重症肌無力，必須靠類固醇降低體內免疫亢奮程度。然而，免疫力下降的同時，也代表人體會更容易被細菌入侵而引發感染，導致葉女士的肺炎情形，不斷陷入改善又惡化的循環中。
葉建宏副院長進一步說明，臨床上現有兩種治療方式可協助患者對抗體內失控的抗體，第一個是俗稱「洗血」的血漿置換術或血漿分離術，透過精密儀器將患者體內過度亢奮的抗體（血液）洗出體外，但因其並未解決源頭問題，一段時間過後，抗體仍會再度被製造，進而攻擊自身肌肉，故多用於短期「救急」；另一種靜脈注射免疫球蛋白治療，則是藉由阻擋患者體內過度亢奮的抗體與肌肉結合以改善症狀，因僅須透過針劑注射，相較需專業醫護團隊在旁協助的洗血治療，使用上更加方便。
葉建宏副院長強調，臨床上尤其對於像葉女士這種有感染情形，免疫力也不佳的患者，會建議以支持性的靜脈注射免疫球蛋白治療，讓其接受治療的同時也能恢復體力，改善感染情形，進而重新找回良好的生活品質。
不常見重症病患者第一時間難面對 病友團體助其積極抗病
根據統計，全台約有5500名重症肌無力患者，而也因不常見，多數患者一經確診，第一時間都是否認及無法接受，甚至拒絕接受治療，即便醫師再三勸說也無法使患者接受疾病。葉建宏副院長語重心長表示，「要治病，先要治療心」，得知自己患病必如同晴天霹靂，此時最能貼近患者的並非醫師，而是與其有相同疾病的「病友」。有些患病已久且適應恢復良好的病友，更能提供剛確診的患者身心上的建議與幫助，因此，病友團體的存在對於這類不常見疾病來說相當重要。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54507
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