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認識重症肌無力　免疫球蛋白治療助患者減緩症狀

認識重症肌無力　免疫球蛋白治療助患者減緩症狀
認識重症肌無力　免疫球蛋白治療助患者減緩症狀

健康醫療網

2022-08-26 10:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平、蔡誠報導】隨著新冠肺炎疫苗廣泛施打，大眾普遍也更加認知到體內「抗體」的重要性，它能協助人體抵禦外來入侵的病原體、細菌或病毒，可說是保衛人體健康的軍隊。但你可曾想過若體內的抗體失去控制，反倒攻擊起自己的身體時，會發生什麼事？所謂的重症肌無力（Myasthenia Gravis, MG），即為一相當典型例子。新光吳火獅紀念醫院副院長葉建宏表示，重症肌無力患者由於體內抗體持續攻擊自己的肌肉用來接受神經訊號的接收器，肌肉收不到神經來的指令，導致肌肉無力且容易疲憊，一般多由「眼睛」開始出現症狀，如眼皮下垂、眼球動作不受控制等。然而，肌肉組織遍佈全身，原先浮現的局部肌肉問題，可能隨著病程逐漸惡化蔓延至全身，使患者落入急速惡化的險境，稱為「重症肌無力危象」。

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呼吸困難＋吸入性肺炎　MG患者靠靜脈注射免疫球蛋白找回生活

若重症肌無力患者出現危象，可能會從局部無力進展到易喘，甚至呼吸困難，進而威脅到生命。葉建宏副院長分享，曾有一名七旬患者葉女士（化名），因吞嚥困難、無法平躺呼吸，進而引發吸入性肺炎，住進加護病房後才確診為重症肌無力，必須靠類固醇降低體內免疫亢奮程度。然而，免疫力下降的同時，也代表人體會更容易被細菌入侵而引發感染，導致葉女士的肺炎情形，不斷陷入改善又惡化的循環中。

葉建宏副院長進一步說明，臨床上現有兩種治療方式可協助患者對抗體內失控的抗體，第一個是俗稱「洗血」的血漿置換術或血漿分離術，透過精密儀器將患者體內過度亢奮的抗體（血液）洗出體外，但因其並未解決源頭問題，一段時間過後，抗體仍會再度被製造，進而攻擊自身肌肉，故多用於短期「救急」；另一種靜脈注射免疫球蛋白治療，則是藉由阻擋患者體內過度亢奮的抗體與肌肉結合以改善症狀，因僅須透過針劑注射，相較需專業醫護團隊在旁協助的洗血治療，使用上更加方便。

葉建宏副院長強調，臨床上尤其對於像葉女士這種有感染情形，免疫力也不佳的患者，會建議以支持性的靜脈注射免疫球蛋白治療，讓其接受治療的同時也能恢復體力，改善感染情形，進而重新找回良好的生活品質。

不常見重症病患者第一時間難面對　病友團體助其積極抗病

根據統計，全台約有5500名重症肌無力患者，而也因不常見，多數患者一經確診，第一時間都是否認及無法接受，甚至拒絕接受治療，即便醫師再三勸說也無法使患者接受疾病。葉建宏副院長語重心長表示，「要治病，先要治療心」，得知自己患病必如同晴天霹靂，此時最能貼近患者的並非醫師，而是與其有相同疾病的「病友」。有些患病已久且適應恢復良好的病友，更能提供剛確診的患者身心上的建議與幫助，因此，病友團體的存在對於這類不常見疾病來說相當重要。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54507

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