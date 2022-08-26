富邦人壽落實公平待客　推出新住民、高齡長者無障礙體驗

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提供多國語言即時翻譯服務 確保新住民朋友臨櫃服務溝通無障礙
新住民朋友在日常生活中，常常面臨語言不通的困擾，面對人數日趨成長的新住民客群，富邦人壽也積極強化多語翻譯服務，除於客戶櫃檯安排至少1位具有英文溝通能力之同仁外，若遇到其他國籍之客戶如越南、泰國、韓國等，則可透過新導入的多語即時雙向翻譯機進行多國語言即時翻譯服務，讓雙方溝通零障礙、零誤差，以提升新住民朋友的金融體驗好感度。
除了新住民朋友外，聽語障朋友在接觸金融服務時遭遇諸多限制，為確保聽語障人士的保險權益，富邦人壽也與台灣手語翻譯協會合作，於全台客戶櫃檯導入手語翻譯服務，聽語障客戶可依自身申辦業務等需要，選擇預約專人或遠端視訊兩種方式，透過更有效率的溝通方式，協助客戶了解艱澀的保險商品與服務。
提供內容字級放大的保險文件 確保高齡弱勢族群權益獲保障
當高齡長者臨櫃辦理保單終止或借款業務時，面對印滿密密麻麻文字的保險文件內容，往往會有遺漏重要資訊的風險發生，為維護高齡長者的權益，櫃檯服務人員均會使用淺顯易懂的溝通語言，並提供字級放大及特別明顯標示重點的文件，方便長者客戶一邊聽取解說一邉閱讀文字，以了解辦理事項的相關權益。
此外富邦人壽也從服務櫃檯設備環境著手，提供高齡弱勢族群各式所需輔具，包括於全台客戶櫃檯門口皆設有服務鈴，以及備有無障礙坡道、無障礙洗手間、老花眼鏡/LED放大鏡、輪椅、血壓機等，同時輔以暖心服務，可依客戶需要提供櫃檯預約、安全叫車等服務，致力打造全方位零障礙服務體驗。
（資料來源：內政部移民署統計資料專區）