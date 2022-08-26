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特企／2022大口吃萬華美食祭　30攤人氣名店一次嚐遍

▲在老濟安青草吧店裡感受濃厚青草風味。（圖／臺北市萬華街區發展協會提供）
▲在老濟安青草吧店裡感受濃厚青草風味。（圖／臺北市萬華街區發展協會提供）

本報訊

2022-08-26 14:27:49

聽到萬華，您想到什麼？是龍山寺的香火鼎盛？剝皮寮的文化展演？濃厚香氣的青草巷？還是令人食指大動的傳統小吃？萬華承載了歷史的歲月，美食更是最具代表的在地文化。在本周末8/27~8/28於萬華龍山寺周邊所舉辦的「大口吃萬華－美食祭」活動，由臺北市萬華街區發展協會主辦，與臺北市商業處、臺北市觀光傳播局合作，集結了萬華在地小吃、甜點、百年人氣老店、觀光夜市及在地人才知道的私藏料理等美食元素，引領大家認識萬華的飲食文化，了解背後脈絡；除此之外，更展現年輕化的新風貌，結合時下流行的「LARP劇本殺」實境解謎遊戲以及三大主題走讀活動，要讓大家一次吃遍人氣美食，走訪知名老店、有吃有玩又有拿。

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大口品嚐萬華美食　市集限定傳統新滋味

「大口吃萬華－美食祭」集結30攤在地店家，從甜鹹冰熱、傳統到新奇應有盡有！免去在大熱天裡揮汗如雨到處跑，直接在美食市集裡一網打盡 ! 嚐遍百年老店「福大同茶莊」、「川業肉圓」；老店新創「協興蛋行」、「老濟安青草吧」；最佳伴手禮「太和餅舖」、「二和珍傳統餅店」、「一肥仔」。還有夜市必備美食「陳媽媽仙草冰」、上官木桶「麻辣鴨血」; 少女系最愛甜點「唯星蛋糕」、「布田花生糖」...等壓箱寶一次祭出，其中，僅限市集才有的限定版美食更是強力推薦！怕肚子裝不下？還能把伴手禮買回家慢慢享用。

玩什麼？實境解謎遊戲　找尋隱藏線索

大啖美食之餘也要消耗熱量！緊扣住時下流行、專屬於萬華小吃店家的實境解謎遊戲，透過簡單入門的解謎過程，就可輕鬆進入萬華文史情境中。每位玩家藉由故事走訪對應的萬華店家解出其中謎底，完成任務後，可獲得活動專屬優惠的FREE PASS，一整天充滿探險、動腦的樂趣！

美食大使新加坡歌手魏妙如　旅人視角探索萬華

來自新加坡的創作歌手魏妙如，來台灣發展已三年，此次特地為活動擔任美食大使，不僅身體力行嚐遍諸多萬華美食，也盡情漫遊萬華，拍攝Vlog影片記錄過程，透過旅人視角挖掘萬華美好，把萬華特色推廣給全世界。

虛實整合不再是平行宇宙　老店也能跟上元宇宙潮流！

本次活動代言公仔由「見合創意」設計出四隻愛吃愛趴趴走的生物角色，加上以生活中常常出現的對話諧音分別命名為「歐嗨鴨」、「嘿鴨」、「哎鴨」、「嘛鴨」饒富趣味。同步發行四種造型NFT，只要購買NFT，便可在精選十間店消費滿額獲得優惠好禮或折扣，到明年2月19日止。此外27、28日活動期間在市集任一攤消費並合照打卡上傳、分享FB，即可獲得驚喜贈品。

想了解更多大口吃萬華活動請上：https://www.accupass.com/event/2208030330538048400730

魏妙如的Vlog影片請上Youtube搜尋：「大口吃萬華－美食祭」ft. 魏妙如

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