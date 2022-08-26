特企／2022大口吃萬華美食祭　30攤人氣名店一次嚐遍

我是廣告 請繼續往下閱讀
「大口吃萬華－美食祭」集結30攤在地店家，從甜鹹冰熱、傳統到新奇應有盡有！免去在大熱天裡揮汗如雨到處跑，直接在美食市集裡一網打盡 ! 嚐遍百年老店「福大同茶莊」、「川業肉圓」；老店新創「協興蛋行」、「老濟安青草吧」；最佳伴手禮「太和餅舖」、「二和珍傳統餅店」、「一肥仔」。還有夜市必備美食「陳媽媽仙草冰」、上官木桶「麻辣鴨血」; 少女系最愛甜點「唯星蛋糕」、「布田花生糖」...等壓箱寶一次祭出，其中，僅限市集才有的限定版美食更是強力推薦！怕肚子裝不下？還能把伴手禮買回家慢慢享用。
玩什麼？實境解謎遊戲 找尋隱藏線索
大啖美食之餘也要消耗熱量！緊扣住時下流行、專屬於萬華小吃店家的實境解謎遊戲，透過簡單入門的解謎過程，就可輕鬆進入萬華文史情境中。每位玩家藉由故事走訪對應的萬華店家解出其中謎底，完成任務後，可獲得活動專屬優惠的FREE PASS，一整天充滿探險、動腦的樂趣！
美食大使新加坡歌手魏妙如 旅人視角探索萬華
來自新加坡的創作歌手魏妙如，來台灣發展已三年，此次特地為活動擔任美食大使，不僅身體力行嚐遍諸多萬華美食，也盡情漫遊萬華，拍攝Vlog影片記錄過程，透過旅人視角挖掘萬華美好，把萬華特色推廣給全世界。
虛實整合不再是平行宇宙 老店也能跟上元宇宙潮流！
本次活動代言公仔由「見合創意」設計出四隻愛吃愛趴趴走的生物角色，加上以生活中常常出現的對話諧音分別命名為「歐嗨鴨」、「嘿鴨」、「哎鴨」、「嘛鴨」饒富趣味。同步發行四種造型NFT，只要購買NFT，便可在精選十間店消費滿額獲得優惠好禮或折扣，到明年2月19日止。此外27、28日活動期間在市集任一攤消費並合照打卡上傳、分享FB，即可獲得驚喜贈品。
想了解更多大口吃萬華活動請上：https://www.accupass.com/event/2208030330538048400730
魏妙如的Vlog影片請上Youtube搜尋：「大口吃萬華－美食祭」ft. 魏妙如