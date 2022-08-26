特企／龜甲萬四度獲米其林首選醬油品牌 創造美味食刻！
享譽國際的美食聖經《米其林指南》至2018年起於台灣首度開辦，2022米其林指南更納入臺南與高雄的美食，並預計於8/30東方文華公佈星級餐廳入選名單。《米其林指南》憑藉著對美食的嚴謹並透過不同評鑑標準，每年選出表現極佳的餐廳，也是大家熟悉的星級料理。如同源自日本300多年的龜甲萬，採用代代相傳的釀造工法，對於美食的堅持更可從釀造原料的篩選、生產過程的控管，至每罐醬油的把關中窺探而出。這樣的堅持無非就是希望國人都能用好醬油做出美味料理。有鑑於雙方同樣對於追求細節的極致及對美食的執著，至今已邁入了第四年的攜手合作。
傳承日本三百多年釀造智慧的龜甲萬醬油，口感醇厚，豆香濃郁，成為各大餐廳大廚指定使用品牌，更是這些美味料理背後最重要的推手。其原因不外乎是龜甲萬在料理的色、香、味上都能給予最大的協助，並為料理畫龍點睛。特殊龜甲萬菌在發酵時就保有迷人香氣，而一道充滿香氣的料理更能使人食慾大開；在色澤上透過龜甲萬醬油的燉(滷)煮，能讓料理染上琥珀的顏色進而加乘美味：在味道上醍醐味將食材本身美味提升至全新層次。正因如此，龜甲萬醬油成為這些星級主廚在料理創作上最重要的助攻員。
三百多年歷史的龜甲萬品牌，與至今已過百年的米其林指南，不變的是雙方經過時間的淬鍊，皆希望為國人帶來完美的食刻。除對於美味的追求外，兩者在「飲食文化」的理念也不謀而合。《米其林指南》盼透過美食帶動「旅行」風潮，推動不同國家的美食文化交流；而龜甲萬以醬油為核心外，更積極在「食育」領域深耕，除了定期舉辦食育營希望小朋友能從小培養愛食、惜食的觀念，也舉辦過《龜甲萬盃》給予更多廚師表現舞台。相信在未來龜甲萬與米其林指南能持續提升更高的飲食水準，讓台灣的美食再創高峰！