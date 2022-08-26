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胸前的「青春痘」越長大越大！　女子求醫遭醫判：三陰性乳腺癌二期

胸前的「青春痘」越長大越大！　女子求醫遭醫判：三陰性乳腺癌二期
胸前的「青春痘」越長大越大！　女子求醫遭醫判：三陰性乳腺癌二期

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-26 14:30:44

24歲的西沃恩·哈里森（Siobhan Harrison）是一名咖啡師，某天她發現自己胸前有一塊凸起，以為只是一個普通的「青春痘」，還打算將它擠破。「我觀察了一段時間，發現它變得越來越大」西沃恩向外媒Insider分享了這段經歷，那顆「青春痘」開始變得青紫，於是西沃恩決定找醫生檢查。

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英國公共衛生系統NHS的臨床醫生向她介紹了檢測，但等待名單長達九個月，於是西沃恩花了200英鎊，到一家私人醫院做了超音波檢查，結果顯示，這顆「青春痘」可能是癌症。西沃恩因此被列入國家醫療服務系統的等待名單，以進行活檢。

「當時，我半信半疑地認為它只是一個囊腫、或其他良性的東西，雖然我很擔心，但我沒想到會是什麽太糟糕的事情。」2021年6月，西沃恩接受了檢查，結果與她預期的相反——她被診斷為第二階段的三陰性乳腺癌。

根據美國癌症協會的說法，三陰性乳腺癌是乳腺癌的一種，其擴散速度更快，治療方案更少，療效往往比其他類型的乳腺癌更差。最常見於40歲以下的女性、黑人、或有攜帶乳腺癌一號基因（BRCA1）者。

在西沃恩的情況中，第二階段意味著癌症已經擴散到附近的組織，但還沒有擴散到其他器官，「它長得很快，腫塊現在已經超過2厘米大小，一切都發生得非常快！」西沃恩通過手術切除了腫塊，還在化療之前進行凍卵，因為這12輪的化療將會降低生育能力。2022年初，西沃恩接受了兩周的放射治療，以幫助防止癌症復發。

翻摄自unsplash
翻摄自unsplash
目前，她還在接受醫學觀察，以發現任何覆發的癌細胞，她並鼓勵年輕女性不要忽視自己的乳房健康。根據美國疾病控制和預防中心的數據，9%的乳腺癌都發生在45歲以下的女性身上。

「我從來沒有想過自己這麽年輕就被診斷出癌症，對我和家人來說都非常震驚。」西沃恩分享，「我想讓大家知道，年輕女性需要檢查自己的乳房是否有腫塊，如果發現任何異樣，必須馬上去找醫生，這可能能夠挽救你的生命！」

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