胸前的「青春痘」越長大越大！　女子求醫遭醫判：三陰性乳腺癌二期

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「當時，我半信半疑地認為它只是一個囊腫、或其他良性的東西，雖然我很擔心，但我沒想到會是什麽太糟糕的事情。」2021年6月，西沃恩接受了檢查，結果與她預期的相反——她被診斷為第二階段的三陰性乳腺癌。
根據美國癌症協會的說法，三陰性乳腺癌是乳腺癌的一種，其擴散速度更快，治療方案更少，療效往往比其他類型的乳腺癌更差。最常見於40歲以下的女性、黑人、或有攜帶乳腺癌一號基因（BRCA1）者。
在西沃恩的情況中，第二階段意味著癌症已經擴散到附近的組織，但還沒有擴散到其他器官，「它長得很快，腫塊現在已經超過2厘米大小，一切都發生得非常快！」西沃恩通過手術切除了腫塊，還在化療之前進行凍卵，因為這12輪的化療將會降低生育能力。2022年初，西沃恩接受了兩周的放射治療，以幫助防止癌症復發。
目前，她還在接受醫學觀察，以發現任何覆發的癌細胞，她並鼓勵年輕女性不要忽視自己的乳房健康。根據美國疾病控制和預防中心的數據，9%的乳腺癌都發生在45歲以下的女性身上。
「我從來沒有想過自己這麽年輕就被診斷出癌症，對我和家人來說都非常震驚。」西沃恩分享，「我想讓大家知道，年輕女性需要檢查自己的乳房是否有腫塊，如果發現任何異樣，必須馬上去找醫生，這可能能夠挽救你的生命！」
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