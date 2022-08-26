孩童戴口罩影響情緒、語言發展！　治療師有解

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部立南投醫院職能治療師蔡德慧表示，幼童的發展還不成熟，需要透過大量的刺激來促進動作及口語能力等各方面的發展。疫情期間，兒童減少了外出遊玩的機會，就少了很多粗大動作的刺激，對孩子的動作控制、動作協調及感覺統合等發展就會受到影響；跟人的接觸減少，就少了很多社會互動及語言的刺激。
另配戴口罩的關係，兒童就無法觀察到他人講話的表情及嘴型，對於情緒的理解及語言學習就大打折扣，加上3C產品的使用時間增加，還會影響兒童的情緒控制及專注力問題。
提升親子互動品質 增加眼神接觸、非口語溝通
蔡德慧認為，家長需要更注意孩子的生理、心理等各方面的發展，可以藉由提升親子互動時間及品質來幫助孩子。陪伴孩子的時間可以是一整段或零碎的時間，但過程必須要專心陪孩子玩；在互動中多些或等待眼神的接觸，注重一來一往的溝通，除了口語還可以同時多些非口語（表情、肢體）的互動。
共讀培養閱讀習慣 選擇人少戶外訓練肌耐力
家長除了可以陪孩子一起玩玩具，蔡德慧建議，還可以與孩子一起看書，培養閱讀的興趣及習慣。但可以的話，還是建議往人較少的戶外去走走。讓孩子有機會去跑跳、攀爬、丟接球等大動作活動。對於孩子的動作協調、肌耐力及平衡等發展都有幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54894
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