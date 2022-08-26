搶到就賺到！住晶華送飛利浦萬用鍋 「0元住房」網搶翻
暑假進入尾聲，業者為延續住房買氣，之前曾推出「機+酒」住宿專案的台北晶華酒店，入住酒店加送空氣清淨機，沒想到創下7分鐘200房完售的火爆業績。台北晶華酒店再宣布，8月29日中午12點準時開賣「晶華機+酒 4.0」住宿專案，入住19坪雲天露臺家庭房送飛利浦萬用鍋，幾乎等同於0元入住，勢必再次上演開賣秒殺熱況。
台北晶華酒店上一波推出住房送空氣清淨機，開賣7分鐘就創下200房完售訂光的紀錄，這次再和飛利浦合作，推出「晶華機+酒 4.0」住宿專案，全家人入住19坪雲天露臺家庭房，就能帶回居家自煮必備的料理神器「金小萬」，也就是飛利浦雙脈衝智慧萬用鍋。專案將於8月29日中午12點開賣，每房1萬2900元起，而「金小萬」智慧萬用鍋目前實際行情也仍要1萬2900元，搶到房等於是「0元入住」。
「晶華機+酒 4.0」專案可享自助式早餐買1送1、兩位12歲以下孩童免費住宿。搭配國旅補助每房可再折抵1300元，搭乘高鐵車票另享7.5折優惠。完成入住後，上網登錄可再獲得飛利浦家電加送的WMF餐具組（價值1590元）。
位於台中的豪華露營「向海那漾」順應中秋節推出全包餐優惠，九月祭出韓式燒烤五花豬套餐組合，只要訂房平日四人全包餐，每帳贈送烤五花肉一盤、韓式泡菜碟及韓國燒酒一瓶。9月8日至9月11日另升級加碼，每人多贈送一隻秋蟹。