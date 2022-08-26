COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

女子因潛水險失聰　顯微治療耳膜再生

女子因潛水險失聰　顯微治療耳膜再生
女子因潛水險失聰　顯微治療耳膜再生

健康醫療網

2022-08-26 16:31:02

【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著疫情趨緩，潛水、衝浪等水上活動的潛水客增加，日前一名中年女性因潛水過程突然聽見「啵」的一聲後，左耳伴隨疼痛現象，上岸後出現耳鳴及聽力減退跡象，趕緊至門診就醫。經檢查內耳發現耳膜有1/3大小破洞，周圍有撕裂傷，並帶有出血情況，判斷為「外傷性耳膜穿孔」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
潛水完耳朵疼痛　竟是「耳膜穿孔」　

台北中山醫院耳鼻喉科主治醫師許文龍表示，造成耳膜穿孔的原因很多，最常見的是外傷、壓力（艙壓、潛水）、感染中耳炎或自行挖耳不慎等行為所導致，最有效且快速的復原方法就是讓耳膜能再生，首選便是「顯微耳膜再生術」。

而該女子深恐即將失聰驚惶不定，所幸經醫師診治，先將耳朵發炎情形控制，再進行每週1次為期12週的顯微耳膜再生術，並給予高單位維他命及血管循環劑治療，該女子聽力失而復得。

高階顯微手術　治療耳膜穿孔　

許文龍醫師解釋，耳膜由內中外三層細胞所構成，由於穿孔導致中間的纖維層增長過速，會將傷口形成包覆，內層的黏膜層與外層的扁平細胞層無法癒合。在發炎控制得當後，醫師利用顯微鏡及顯微手術器械，將肉芽、鈣化及纖維化清除後，塗上促生長藥物，達到三層細胞均速生長，便可達到耳膜再生。

許文龍醫師指出，此手術屬高階顯微手術，可於門診執行，局部麻醉要視病情決定，手術約5-10分鐘，是快速方便、免住院開刀的治療方式。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54898

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

本土+26409　又增MIS-C！2歲確診女童相隔「96天」重症

北韓：新增發燒病例為流感　非COVID-19疫情復燃

早期肺癌靠LDCT揪出　「這些人」可2年1次免費檢查

孩童戴口罩影響情緒、語言發展！　治療師有解

我是廣告 請繼續往下閱讀