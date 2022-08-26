女子因潛水險失聰　顯微治療耳膜再生

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台北中山醫院耳鼻喉科主治醫師許文龍表示，造成耳膜穿孔的原因很多，最常見的是外傷、壓力（艙壓、潛水）、感染中耳炎或自行挖耳不慎等行為所導致，最有效且快速的復原方法就是讓耳膜能再生，首選便是「顯微耳膜再生術」。
而該女子深恐即將失聰驚惶不定，所幸經醫師診治，先將耳朵發炎情形控制，再進行每週1次為期12週的顯微耳膜再生術，並給予高單位維他命及血管循環劑治療，該女子聽力失而復得。
高階顯微手術 治療耳膜穿孔
許文龍醫師解釋，耳膜由內中外三層細胞所構成，由於穿孔導致中間的纖維層增長過速，會將傷口形成包覆，內層的黏膜層與外層的扁平細胞層無法癒合。在發炎控制得當後，醫師利用顯微鏡及顯微手術器械，將肉芽、鈣化及纖維化清除後，塗上促生長藥物，達到三層細胞均速生長，便可達到耳膜再生。
許文龍醫師指出，此手術屬高階顯微手術，可於門診執行，局部麻醉要視病情決定，手術約5-10分鐘，是快速方便、免住院開刀的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54898
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