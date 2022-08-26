腎臟癌常常被人稱為「沈默的殺手」　醫師透露：若為良性腫瘤一般會有這種特徵

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李致樵醫師解釋，由於腎臟「沈默寡言」，腎臟腫瘤大部分都是經由體檢或超音波意外發現。通常若發現腎臟腫塊，醫生會建議你馬上安排電腦斷層(CT)或是核磁共振(MRI)做進一步檢查，這樣一方面可以看清整個腫瘤樣貌，以評估是良性或惡性腫瘤；另一方面也需要檢查是否有其他轉移的腫瘤組織。
不過，如果不進行手術，有時無法精準判斷出腫瘤到底2是良性還是惡性，通常要等將腫瘤整個切下後，經過病理化驗才能作最後的確認。李致樵醫師指出，通常腎臟腫瘤的洽療方式分為兩種：
1. 直切手術切除腫瘤
只切除腫瘤部分，即部分腎切除手術。這一般是優先的解決方案，能夠保留大部分腎臟組織。此手術需配合機械手臂來進行，成功率及恢復速度都高。
2. 用細針進行腎臟腫瘤切片
切片的目的，是取一點腫瘤組織做病理化驗，預先知道腫瘤到底是良性還是惡性。若為良性腫瘤可追蹤觀察。若為惡性腫瘤一般還是建議切除，對於不適合開刀的病患，可以選擇冷凍療法或熱能療法來殺死腫瘤細胞。
實際上，李致樵醫師表示，不管影像學上判斷為惡性或良性，都可直接選擇進行手術切除腫瘤，因為這對病人都是有益的。
一股臨床上，醫生會以4公分作為指標，大於或等於4公分的腫瘤為大腫瘤，小於或等於4公分則相反，為小腫瘤。腫瘤越大，部分腎切除手術的難度及風險就越大；若腫瘤大到己經侵犯到中心大血管，或手術中途出血過快、無法完全止血，就會改為全腎臟切除手術，以確保腎臟腫瘤完全被去除。
本文經 泌尿科李致樵醫師 臉書粉專 《泌尿科專家 李致樵醫師》 授權報導
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