入秋「白菜豆包捲」上桌　提高免疫力、防慢性病

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黃唯祺營養師表示，大白菜為常見的國民蔬菜，可和各種食材搭配，營養價值高，含有鉀、鎂、葉酸、維生素C、膳食纖維及植化素等營養素，大白菜也是美國癌症醫學會推廣的抗癌蔬菜之一。
白菜豆包捲 抗氧化、提高免疫力
黃唯祺營養師指出，白菜豆包捲以大白菜搭配優質蛋白質豆包及多種蔬菜和紅麴醬，做成的美味料理，低熱量無負擔又營養，亦富含膳食纖維及多種植化素，對提高免疫力、抗氧化、預防慢性疾病高血壓、高血脂及腸道健康皆有助益。
【白菜豆包捲】食譜（10人份）
食材︰
1.大白菜500公克（10片）、豆包10片、紅蘿蔔150公克、小黃瓜150公克、芹菜100公克、蘆筍100公克、杏鮑菇150公克、紅麴醬2大匙、醬油膏2小匙、糖1大匙
2.醬汁：辣椒末、香菇末、芹菜末、香油、太白粉水
做法︰
1.剝取大白菜葉並洗淨，再將白菜放入開水燙軟後夾起備用。
2.紅蘿蔔、小黃瓜、芹菜、蘆筍及杏鮑菇切條；辣椒、香菇、芹菜切末備用。
3.將杏鮑菇條加紅麴醬、醬油膏、糖滷好備用。
4.將白菜鋪開放上豆包、紅蘿蔔條、小黃瓜條、芹菜段、蘆筍段及滷好的紅麴杏鮑菇條，接著把它捲起。
5.捲好的白菜豆包捲放入電鍋蒸5分鐘。
6.取燙大白菜的湯汁加入辣椒末、香菇末、芹菜末及少許香油再加太白粉水勾芡調製成醬汁。
7.將蒸好的白菜豆包捲取出淋上調製好的醬汁即可食用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54927
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