腰痛就整天穿護腰？當心「肌肉萎縮」症狀加劇！

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衛生福利部食品藥物管理署表示（以下稱食藥署），有些民眾因為腰痛而配戴護腰，並誤以為拿掉護腰會導致腰繼續疼痛，所以幾乎配戴一整天，「導致腰背肌群萎縮無力，拿掉護腰後就更容易感覺腰背部痠痛，而誤以為腰痛還沒好，形成惡性循環。」
護腰並非萬靈丹！穿戴請勿超過「4小時」
民眾務必知道一個重要觀念，使用護腰，雖可以對腰椎及腰部軟組織提供支撐及保護，但護腰也並非萬靈丹，儘量在疼痛加劇，或從事可能引起疼痛動作時才使用，除非醫師指示，否則不建議長期穿戴，最久請勿穿戴超過4小時。
另外，休息時應該取下護腰，同時需要輔以規律的運動，食藥署指出，規律的運動可使腰部肌肉功能維持正常，增強腰椎周圍肌肉力量的穩定性，以免造成腰部肌肉萎縮。提醒民眾，使用護腰前，建議尋求醫師或物理治療師專業協助，並詳閱原廠使用說明書，遵照指示正確使用，方為擊退腰痛的不二法門。
參考資料：衛生福利部食品藥物管理署《食藥闢謠專區》：不戴護腰就會痛，所以穿戴整天比較好
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54925
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