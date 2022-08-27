COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

正妹參選人秀長腿「紅到對岸」！黃安轉發力挺　陸網全愣

▲民眾黨桃園市議員參選人曾妍潔確定參選後，開設Tik Tok帳號和民眾互動，除了講述理念，更利用自身模特兒經歷，拍了兩支影片教授「擺拍」技巧爆紅。（圖／翻攝自Tik Tok@dryen520）
▲民眾黨桃園市議員參選人曾妍潔確定參選後，開設Tik Tok帳號和民眾互動，除了講述理念，更利用自身模特兒經歷，拍了兩支影片教授「擺拍」技巧爆紅。（圖／翻攝自Tik Tok@dryen520）

編輯中心/綜合報導

2022-08-27 13:43:01

年底登場的九合一選舉將在8月29日開放登記，民眾黨桃園市議員參選人曾妍潔確定參選後，也開設Tik Tok帳號和民眾互動，除了講述理念，更利用自身模特兒經歷，拍了兩支影片教授「擺拍」技巧爆紅，而藝人黃安昨（26）日突在微博發文表示支持，掀起大陸網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃安先是在微博發文寫道「柯文哲的民眾黨推出性感候選人，你不支持這種，難道支持蘇貞昌、無早洩、塵世中、陳其邁、王定宇這些醜八怪嗎？」甚至直言「反正都很爛，選這種看著爽的也行，台灣政治都在比爛，沒差啦」。

▲（圖／翻攝自微博）▲藝人黃安昨（26）日突在微博發文，表示支持民眾黨桃園市議員參選人曾妍潔，掀起大陸網友熱議。（圖／翻攝自微博）
一段時間後，黃安又轉發曾妍潔的擺拍教學影片，片中她放送修長美腿，還解衣微露胸部，「台灣政治活色生香，就算是大統領也別裝，就那麼回事」；對此大陸網友也回應「這是什麼鬼」、「很熟練，駕輕就熟的樣子，一定本色演出」、「政治人物色情化嗎」、「不管怎麼說，搞色情比搞詐騙要好」。

▲（圖／翻攝自曾妍潔臉書粉專）
▲曾妍潔是臺灣大學環境工程學博士，也曾經擔任過模特兒。（圖／翻攝自曾妍潔臉書粉專）
事實上，該段「擺拍教學」影片日前在台灣也引起各界熱議，無論正反的評論都有，對此曾妍潔則表示，「因為曾經身為模特兒，所以除了在議題論述外輕鬆一下，教大家怎麼擺pose，拍美美的照片」，並強調無論自己講什麼，謾罵的人都聽不進去，專業的文章，謾罵的人也都看不見，反擊被批評「物化女性」的聲浪。（編輯：張志浩）


最正里長陳紫渝上街被拍了！「紮起馬尾」做事　電暈萬人

美女候選人再+1！「全台最胸里長」曬比基尼照　網被辣暈

「最美里長參選人」聲勢超驚人！陳紫渝早起拜票畫面曝光

「最帥里長」要來了？前男團成員參選　換女網友遷戶籍了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀