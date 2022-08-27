正妹參選人秀長腿「紅到對岸」！黃安轉發力挺 陸網全愣
年底登場的九合一選舉將在8月29日開放登記，民眾黨桃園市議員參選人曾妍潔確定參選後，也開設Tik Tok帳號和民眾互動，除了講述理念，更利用自身模特兒經歷，拍了兩支影片教授「擺拍」技巧爆紅，而藝人黃安昨（26）日突在微博發文表示支持，掀起大陸網友熱議。
黃安先是在微博發文寫道「柯文哲的民眾黨推出性感候選人，你不支持這種，難道支持蘇貞昌、無早洩、塵世中、陳其邁、王定宇這些醜八怪嗎？」甚至直言「反正都很爛，選這種看著爽的也行，台灣政治都在比爛，沒差啦」。
一段時間後，黃安又轉發曾妍潔的擺拍教學影片，片中她放送修長美腿，還解衣微露胸部，「台灣政治活色生香，就算是大統領也別裝，就那麼回事」；對此大陸網友也回應「這是什麼鬼」、「很熟練，駕輕就熟的樣子，一定本色演出」、「政治人物色情化嗎」、「不管怎麼說，搞色情比搞詐騙要好」。
事實上，該段「擺拍教學」影片日前在台灣也引起各界熱議，無論正反的評論都有，對此曾妍潔則表示，「因為曾經身為模特兒，所以除了在議題論述外輕鬆一下，教大家怎麼擺pose，拍美美的照片」，並強調無論自己講什麼，謾罵的人都聽不進去，專業的文章，謾罵的人也都看不見，反擊被批評「物化女性」的聲浪。（編輯：張志浩）