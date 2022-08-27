BA.5來了！陳秀熙估「2區域」感染率上升

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陳秀熙今天在「新冠肺炎線上直播」中表示，觀察北北基桃、竹苗宜花東等2區域，新冠感染率有上升趨勢，大部分集中在20到49歲青壯族群，屬於輕度突破性感染；主要因為青壯年族群的疫苗保護力，於3月就開始下降，且目前疫苗保護力加上自然免疫防火牆，效力約剩為50％。
他提醒，50歲以上族群則要小心，可能產生重度突破性感染，發展成重症或死亡，而70歲以上年長者，雖感染率尚未明顯增加，但仍要嚴防警戒。此外，19歲以下則是北北基桃地區有微幅上升，其中小於6歲的兒童也須特別注意。
突破性感染是什麼？
陳秀熙進一步說明，各年齡層皆需面臨疫苗突破性感染的發生，但「突破性感染」不能只視為一種，也要注意發生機率和嚴重程度有所不同。他強調，當我們感染BA.5、BA.4、BA2.75等變異株病毒，要關注的是宿主身體的免疫反應，嚴重程度可分為3類，包括：無突破性感染保護、輕症突破性感染及重症突破性感染。
陳秀熙解釋，除了打疫苗增加保護例外，人體內B-cell抗體的免疫效果高，自然能對抗病毒侵入，「但這道防線並非每個人都能達成。」若無法抵擋病毒入侵，人體就會啟動高免疫記憶T細胞，依據過去產生的記憶激發保護力，阻擋病毒感染。即使上呼吸道被感染，但因高免疫T細胞的免疫反應會對抗病毒，阻擋其往下呼吸道進攻，所引起的突破性感染，就稱為「輕度突破性感染」。
但他也指出，部分族群如沒接種疫苗、免疫保護力不佳的人，本身產生的B-cell抗體就屬於低品質，更無法激發高免疫記憶T細胞對抗病毒，就稱為「重度突破性感染」，包括年長者、高血壓、糖尿病、HIV、慢性腎病、心臟血管相關疾病、慢性阻塞性肺疾病及哮喘者，都可能導致重症突破性感染。
「18至49歲族群，因疫苗施打率較高，因此多為輕度突破性感染，但75歲以上年長者，由於身體免疫反應較差，容易產生重度突破性感染。」陳秀熙呼籲，最好的因應方式，就是讓年長者盡速施打第4劑疫苗，以便面對接下來的BA.5疫情。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：BA.5疫情來了！陳秀熙曝「2區域」感染率上升：這族群當心了
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54946
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