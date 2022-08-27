六旬翁腰痛走不了　「微創手術」減壓固定助緩解

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台北慈濟醫院神經外科醫師龔煥文表示，腰椎滑脫、椎間盤突出是最常見的兩種腰椎病變。以腰椎滑脫為例，約有5%的人有此病症，好發於中老年人，女性多於男性；腰椎也可能因為長時間久坐、提重物、姿勢不良、外傷跌倒等原因導致病變。
初期用藥物緩解 未改善需手術治療
龔煥文指出，脊椎由椎骨、椎間盤、神經、韌帶、肌腱與肌肉組成，當椎骨滑脫造成脊椎不穩定，就會產生陣發性腰痛，一旦壓到脊神經就可能產生腳麻、腳痛，甚至無力。然而，並非所有滑脫的病人都會需要手術治療，在病症之初，可以透過止痛藥物、肌肉鬆弛劑緩解，並配合運動復健，但持續3到6個月未改善，就可以考慮手術治療。
傳統手術耗損大 微創疼痛小、減少肌肉傷害
腰椎病變的傳統手術要視病灶部位及椎骨節數，從腰後中線切開，將骨肉分離，找到病灶後，取出壓迫神經的椎板減壓，不但須破壞周圍組織，術後有個大傷口，還要放置引流管，光是術前術後的恢復期往往就長達十多天。
然而，微創手術是現今醫療的趨勢，僅需要用2個3公分的小切口就可以做到脊椎減壓、固定融合。龔煥文說明，這種做法切口小，不但疼痛度較傳統方式銳減，也幾乎不會造成肌肉群的傷害，讓病人得以快速復原；除了用於滑脫，也可以治療嚴重的椎間盤突出、復發性的腰椎病變，雖然多少影響活動度，但可確保該節脊椎不會再復發。
強化核心肌群 游泳增強肌椎穩定度
龔煥文提醒，小面關節、脊椎骨、核心肌群是維持脊椎穩定度的三要素，平常可以強化核心肌群，選擇如具浮力、無地心引力的游泳來保養，因為此類運動不但可以強化背部肌肉，也可以訓練到核心肌群，增強脊椎穩定度。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54919
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