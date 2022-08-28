齊心建構「肥胖症智慧」 用AI智慧守護健康

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國衛院（學研）、長庚體系（臨床）、宏碁與旗下宏碁智醫（產業）三強聯手，匯聚三方能量組成跨領域的最佳陣容，正式啟動「智慧預測系統之建置」，建置「國人疾病多重體學資料庫」及「整合性智慧預測系統」，藉由建立疾病多體學資料庫，以長期追蹤國人健康之多體學資料，並導入AI人工智慧大數據分析，開發多項代謝疾病之智慧預測系統，以建構整合性智慧醫療支援平台，提出個人化之精準醫療建議（包括精準診斷、精準預防、及精準治療），藉以降低多項代謝疾病對健康之影響。
產業應用醫學 落實精準醫療
本計畫重視將研究所得之醫學知識轉譯為產業應用，結合研究所得的疾病生物特徵及Software as Medical Device （SaMD），已完成五項智慧預測系統之建立，其中一項為「冠狀動脈阻塞智慧偵測系統」。約10%冠狀動脈阻塞患者，其心電圖訊號在現有儀器跟醫師的檢查下，被認為是正常無症狀；然而，透過宏碁智醫所建立機器學習分析平台，利用心電圖訊號處理及擴充心電圖特徵等臨床資料，可提早篩檢出心電圖與臨床診斷看似正常，卻有冠心病的病患。這項SaMD商品已完成模型開發，正在進行多場域驗證中，預計在明年進行臨床試驗。
跨領域攜手合作 達個人化精準醫療
以目前之成果為基礎，將整體計畫之執行成果落實在臨床的精準醫療，已規劃延續計畫持續落實在臨床的應用，亦為本計畫執行的最終目標，三方將持續結合多體學專利、開發智慧預測系統、以及臨床檢測套組。
國衛院、長庚醫療體系、宏碁集團三方跨領域的合作模式，建立國人疾病多體學及臨床資料庫，並導入AI人工智慧演算法，以達成國人肥胖相關代謝疾病之個人化精準醫療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54897
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