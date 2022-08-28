伊甸：疫情致幼兒刺激變少　逾3成需評估發展

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伊甸社工組長何美嬋說，根據伊甸多年的服務經驗發現，許多家長對於孩子發展遲緩的警覺不足，加上擔心孩子被「標籤化」，或是覺得「長大就會好」，因而錯失了早療黃金期。其實有許多潛在的發展遲緩兒，因難以從外觀察覺而容易被忽略，也因此定期舉辦兒篩活動更是重要。
此次的兒篩活動包含共好免費市集、親子互動遊戲、帶動跳等方式來觀察孩子的發展，並將兒童發展篩檢與遊戲結合，依學齡前的兒童發展能力切分為粗大動作、精細動作、認知能力、語言情緒等關卡，帶領爸媽透過互動與專業諮詢真正認識自己的孩子。
超過3成的幼兒 需進一步關注發展
徐華英進一步提到，此次活動篩檢出超過3成的幼兒，需要進一步的關注發展情形，顯示近兩年因疫情影響，孩子的刺激變少，公園遊具封鎖、幼兒園停課，孩子們少了許多出去與同儕互動的時間與環境，在整體發展上很容易有失衡的情形發生，出現遲緩的疑慮也因而提升。在醫療端因民眾避免至醫療院所就診，也使發展遲緩的幼兒更難以被注意，通報數量也因此有所下降。
伊甸提供早療協助 為兒童健康權發聲
後疫情時代，能重新使人與人實際接觸、對話，能再次實際看見孩子的發展與參與活動時的過程，仍是伊甸持續推動與努力的方向。
另外，伊甸也體貼照顧者的辛勞，對於不便外出的家庭，持續提供CALL IN篩檢與網路直播課程等服務，亦走進偏鄉校園、復興後山區域，將重視兒童發展觀點推及至桃園每一個地方。伊甸除了持續追蹤孩子發展狀況，給予適切的早療協助，也會評估家庭親職能力，視需求進行資源轉介及提供福利補助資訊，為兒童生存及健康權發聲。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54917
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