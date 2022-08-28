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伊甸：疫情致幼兒刺激變少　逾3成需評估發展

伊甸：疫情致幼兒刺激變少　逾3成需評估發展
伊甸：疫情致幼兒刺激變少　逾3成需評估發展

健康醫療網

2022-08-28 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】伊甸基金會承接桃市府社會局委辦之桃園市兒童發展通報轉介中心已邁入第10年，主要服務桃園巿0至6歲（疑似）發展遲緩或身障兒童之家庭，並提供家長專業的兒童發展諮詢。

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「兒篩活動」評估互動　與遊戲結合認識孩子

伊甸社工組長何美嬋說，根據伊甸多年的服務經驗發現，許多家長對於孩子發展遲緩的警覺不足，加上擔心孩子被「標籤化」，或是覺得「長大就會好」，因而錯失了早療黃金期。其實有許多潛在的發展遲緩兒，因難以從外觀察覺而容易被忽略，也因此定期舉辦兒篩活動更是重要。

此次的兒篩活動包含共好免費市集、親子互動遊戲、帶動跳等方式來觀察孩子的發展，並將兒童發展篩檢與遊戲結合，依學齡前的兒童發展能力切分為粗大動作、精細動作、認知能力、語言情緒等關卡，帶領爸媽透過互動與專業諮詢真正認識自己的孩子。

超過3成的幼兒　需進一步關注發展

徐華英進一步提到，此次活動篩檢出超過3成的幼兒，需要進一步的關注發展情形，顯示近兩年因疫情影響，孩子的刺激變少，公園遊具封鎖、幼兒園停課，孩子們少了許多出去與同儕互動的時間與環境，在整體發展上很容易有失衡的情形發生，出現遲緩的疑慮也因而提升。在醫療端因民眾避免至醫療院所就診，也使發展遲緩的幼兒更難以被注意，通報數量也因此有所下降。

伊甸提供早療協助　為兒童健康權發聲

後疫情時代，能重新使人與人實際接觸、對話，能再次實際看見孩子的發展與參與活動時的過程，仍是伊甸持續推動與努力的方向。

另外，伊甸也體貼照顧者的辛勞，對於不便外出的家庭，持續提供CALL IN篩檢與網路直播課程等服務，亦走進偏鄉校園、復興後山區域，將重視兒童發展觀點推及至桃園每一個地方。伊甸除了持續追蹤孩子發展狀況，給予適切的早療協助，也會評估家庭親職能力，視需求進行資源轉介及提供福利補助資訊，為兒童生存及健康權發聲。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54917

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