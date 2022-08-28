三餐用油要注意！選錯了，恐導致大腸癌

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對於油品的挑選，食材達人朱慧芳自有一套見解。她認為，市面上的油品琳瑯滿目，想要避開劣質油品，應慎選有廠牌的油品，不要購買分裝油、來路不明或成分標示不清的油品，例如選購橄欖油，最好是買產地封裝原裝進口到台灣的橄欖油。選用油品也要連同自己的烹調習慣一起斟酌，家中常備油品可選用橄欖油、葵花油、苦茶油、芝麻油、花生油或椰子油等，輪流使用；若是不常在家煮食，最好是選擇小玻璃瓶裝或用錫箔包裝後將油放置冰箱保存。
避免選用精製油
同時，她建議避免選用精製油，尤其是精煉的大豆沙拉油，因為大多數的沙拉油並非台灣在地的原料，也不是台灣在地製油，而是進口到台灣的毛油，經石化溶劑萃取之後而成沙拉油，除了熱量之外，並沒有太多的營養價值，反而可能有溶劑殘留的疑慮。
所謂精製油就是沙拉油，目前市售植物油幾乎8成以上都屬於精製油，例如大豆沙拉油、葵花油以及多種調和油等；另有人造奶油、酥油等「氫化油」，製造過程是將植物油氫化處理，結果產生「反式脂肪酸」，或是許多植物油經高溫烹調氧化，變成可能產生致癌物質的「氧化油」，都是健康的頭號大敵。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54948
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