身體出現「這些信號」要警覺！　醫列出「8種常見癌症」早期信號

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▲ 了解癌症體徵、定期做檢查，發現異常立即求醫，可挽救生命。（示意圖／Pixabay）
八種常見癌症及早期信號一、乳癌
女性應定期檢查乳房，乳癌症狀包括乳房和腋窩附近出現硬塊或腫塊、皮膚組織變厚。乳頭出現不明分泌物、皮膚起皺、凹陷或發紅、持續的疼痛，都是乳癌的跡象。
二、前列腺癌
前列腺癌是在所有癌症病例中佔了14%的比例，患者大多爲75至79歲的男性，常見症狀是夜尿、排尿不暢、排尿比平日更頻繁。精子或尿液出現血液、勃起障礙，也是前列腺癌的跡象。
三、肺癌
幾乎80%的肺癌病例可以預防和治療，肺癌症狀包括連續三週以上的咳嗽、喉嚨積痰、胸痛、胸腔感染、聲音嘶啞、呼吸困難。肺癌患者中75%由吸煙引起，即使不吸煙，暴露在二手煙環境中也可能罹患肺癌。
四、大腸癌
大腸癌在75歲以上的人群中最常見，但年輕人也可能患腸癌。腸癌的早期症狀包括不明原因的腹痛、排便習慣改變，更頻繁地上厠所或便血。隨著近年來政府大力推動，民眾健康意識提升，大腸癌篩檢人數增加，發現早期的癌症比率有增加的效果。
▲ 隨著大腸癌篩檢人數增加，發現早期的癌症比率有所提高。（示意圖／Pixabay）
五、皮膚癌
皮膚癌是第五大常見癌症，但87%的皮膚癌是可以預防的。皮膚癌症狀包括痣的尺寸及顔色出現變化、痣變得凸起、發癢或出血、皮膚出現不明斑點等等。
六、睪丸癌
睪丸癌最常見於30至34歲男性，男性應定期檢查睪丸，若睪丸出現異狀，例如腫脹、紅腫疼痛，都可能是癌症的跡象。
七、子宮頸癌
子宮頸癌的跡象包括非經期異常出血、陰道分泌物異味、性交疼痛和性交後出血。子宮頸抹片檢查可降低60%至90%的子宮頸癌發生率和死亡率，國民健康署補助30歲以上婦女，免費進行子宮頸抹片檢查。符合資格者只要攜帶健保卡、身份證，至健保特約醫院、診所，就可進行篩檢。
八、卵巢癌
卵巢癌主要症狀是腹脹、進食後的飽脹感、排尿習慣變化，其原因包括家族病史。女性應定期進行婦科檢查，及時發現卵巢各種病變，及早進行治療。
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