脊椎手術範圍大，沾黏恐越多？　微創手術防患於未然

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黃鼎鈞醫師表示，沾黏是傷口癒合的自然反應，原理就是傷口內結疤，沾黏會造成腰背僵硬疼痛、沈重異物感，需要長期的伸展、按摩甚至疼痛治療才有機會改善。如果發生沾黏後，再以手術治療沾黏可能會難以避免再次沾黏的惡性循環，所以該如何預防沾黏就很重要。他進一步表示，脊椎手術高達2/3的患者術後都可能發生或大或小的沾黏，再次手術者更高達8~9成的機率。若治療允許可以儘量採取微創手術，通常較少植入物的手術，尤其是微創的減壓手術，術中的創傷越小，發生沾黏的機率就越小。
脊椎何時需要動手術？ 分為三大類
黃鼎鈞醫師解釋，如果神經受到壓迫動手術才是必要，若只有背或腰痛動手術前千萬要三思！脊椎手術主要分成減壓、固定融合、矯正三大類。「減壓」顧名思義即是減輕神經受壓迫的壓力，神經受壓迫的來源很多，坊間統稱為骨刺，會產生神經痛，腰椎可能從屁股開始麻痛到大腿、小腿甚至腳部，但是不見得會有腰痛，而減壓就是把骨刺拿掉。「固定融合」是在脊椎產生移位時(又稱為滑脫)的手術方式，脊椎移位會壓迫神經，所以會有神經痛的症狀，但輕微的移位只需要減壓，要到第二度滑脫、甚至第三度滑脫才需要固定融合。「矯正」常用在脊椎側彎，大部分成年人的脊椎側彎都沒有嚴重到要做手術矯正。
手術成功還是痛？ 術前良好諮詢選擇合適治療方式
黃鼎鈞醫師說明，門診中常有他處治療的患者來諮詢術後疼痛的狀況，最常見的原因就是目標骨刺沒拿乾淨，或是診斷錯誤。舉例來說，可能是其他關節或者肌肉筋膜的問題，卻以脊椎骨刺來治療。過往進行固定融合手術是把會動的脊椎融合成不會動的，常常會造成其他節必須負擔手術節段原本的活動度，造成脊椎加速退化，通常5年就有1/10的患者會出現問題，使患者認為治療「沒法斷根」；或是因有植入物造成後續檢查追蹤困難，造成「手術術後/失敗症候群」，而被轉至疼痛科。因此，進行脊椎手術時，應找尋專業的專科醫師進行治療，若能減少破壞、縮小手術範圍，對於患者術後都會有很大的幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54949
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