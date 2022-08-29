雅丰醫療20週年　堅持投身慈善公益一路未變

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捐血、捐款、義診、淨灘 醫療集團不忘社會責任
雅丰醫療事業集團總院長曾文尚醫師表示：「公益是雅丰的DNA，自己一直帶著感恩的心，回饋社會大眾與經營雅丰醫療事業，希望感染團隊共心不斷向前進，所傳承的已不僅僅是一份事業經營理念，還有慈悲與感恩的價值觀。」6月18日與台北捐血中心合辦捐血，快樂天使號捐血車成功募集132袋鮮血，做公益不落人後，拋磚引玉發起20周年623公益活動，集結眾人的愛心，除了過去長期助養勵馨基金會小腳丫計畫，也加碼捐款給勵馨基金會，讓愛傳揚，還多次廣召社會賢能一同參與呼籲捐款支持弱勢婦幼。
雅丰夥伴多次與樂山院生共同出遊，讓多重障礙之重度身心障礙者，受到良好照護及快樂出遊的時光，也讓同仁體會行出去的歡喜。另外，深值嘉許對於偏鄉地區弱勢照護，雅丰共已發動高達11次公益義診、義剪活動，發揮醫療體系的優勢，整合當地醫療匱乏之資訊，廣邀不同功能類別之專業醫師、護理、藥劑、行政等志工加義診行列，加強地方公共衛生教育宣導，用實際行動守護醫療資源不足的偏鄉，造福不少偏鄉居民。同時實踐綠生活友愛地球，多次發動淨灘、淨山，強化夥伴們環保教育，參與台中港沿海岸線造林植樹10年計畫，為環境永續打造快樂森林，為環境保育盡一份心力。
堅持公益服務20年 期望回饋社會下一個20年
2002年雅丰醫療事業成立以來，堅持公益關懷服務使命，以善的力量讓愛連起了事業體正向循環，表現專業醫療及優質服務標竿的經營模式，深植人心口碑，為維持優質及高效服務，雅丰擴大服務院區不斷轉型及整合成為雅丰醫療集團，不少遠從外縣市來的民眾求診，為能服務更多大眾，減少民眾舟車勞頓，目前也有不斷南向計畫，預計2022年底開拓至竹北。
曾文尚醫師表明，這是雅丰第一個20年，下一個20年，除了醫療專業不斷深耕、革新與進步，雅丰落實慈善公益的心將永續不變。張松源醫師也認同，雅丰醫療事業20年來公益的路，期望持續透過雅丰能力所及的幫助，全心回饋，為社會盡一份心力，讓愛傳播更多的地方，如蒲公英隨著風散撥種子一樣，希望能讓正面能量感染更多社會大眾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54954
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