男童「塑料花卡喉嚨狂咳5年」竟無人知曉！　外科醫生驚嘆：簡直聞所未聞

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▲ 8歲男童馬利經常咳嗽，並感覺呼吸困難、嘔吐不止。（示意圖／Pixabay）
根據外媒News報導，在多次求醫後，馬利照了X光。即使以前也做過多次X光，但這一次似乎有所不同。醫生察覺到，馬利的食道和氣管出了問題，並診斷出他患有氣管食道瘻管（Tracheoesophageal Fistula）。這意味著食道和氣管的連接處出現異常，食物、飲料和唾液，很容易進入氣管、引發劇烈咳嗽。這是一種先天疾病，通常在懷孕或嬰兒出生後被發現，並在幾天大時立馬進行手術。
馬利被送往墨爾本兒童醫院進行手術修復。但在手術之前，外科醫生決定再看一看他的氣管。幾個小時後，馬利父親的電話響起，迎接他的是一個重磅消息。事後父親直言，「我立馬趕到醫院與兒子的外科醫生會面，他們告訴我，在仔細檢查後，從馬利的氣管內取出了一塊塑料玩具，那是一朵塑料花，這簡直讓人難以置信到了極點，這就是這麽多年來兒子咳嗽不止的原因」。
▲ 馬利生病的原因竟是年幼時吞下一塊塑料玩具。（示意圖／Pixabay）
「老實説，我簡直不敢相信，但同時也鬆了一口氣，壓在心裏多年的一塊大石頭，終於可以放下，因爲內心的疑問終於有了答案。我們不確定這塊塑膠在兒子氣管中究竟停留多長時間，我估計至少有五年以上」。
馬利的父母對之前所有誤診的醫生並沒有怨恨，即使他們起初已經懷疑這不只是簡單的哮喘症狀。雖然目前馬利咳嗽的根源已經找到，但不幸的是，他並沒有就此痊癒，因爲在發炎症狀消退後，他喉嚨裏的瘻管依然存在，需要進行手術修復，以修復食道與氣管。馬利目前依然在墨爾本兒童醫院，等待接受手術。
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