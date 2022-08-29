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疫情來襲如何自保？　專家揭「6大清肺保健妙招」養生先養肺

疫情來襲如何自保？　專家揭「6大清肺保健妙招」養生先養肺
疫情來襲如何自保？　專家揭「6大清肺保健妙招」養生先養肺

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-29 16:00:46

新冠疫情反反復復，讓民眾人心惶惶。衛福部國健署説明，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）感染以呼吸道症狀為主，包括發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞等。有肺部慢性病病史的患者，為感染的高風險族群之一。因此清肺、潤肺、養肺，成了疫情之下的保健方式。

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肺是人體呼吸系統的重要組成部分，主要負責將人體吸入的空氣進行過濾，在氣體交換過程中呼出二氧化碳。保養肺部的最佳方法是遠離香煙煙霧、空氣污染等有害毒素。定期鍛煉、良好飲食習慣也有助於維持肺部健康。

▲ 疫情來襲之際，保養肺部顯得尤爲重要。（示意圖／Pixabay）

清肺6大妙招

一、蒸汽療法

根據外媒Medical News Today報導，蒸汽療法有助於改善呼吸、疏通呼吸道和肺部的粘液。人們在吸入水水蒸氣後，可以立即感到舒緩、緩解壓力，幫助人們更輕鬆地呼吸。

二、咳嗽

咳嗽是身體的自然症狀，目的是通過排除多餘痰液的方式，清除呼吸道內的毒素。

三、姿位引流（Postural Drainage）

姿位引流指的是利用扣擊技術和病人的姿勢，讓肺葉獲得比較好的換氣，並清除呼吸道的痰液，幫助治療、預防肺部感染。

Pixabay
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▲ 運動可改善肺部健康，為肌肉提供充足氧氣。（示意圖／Pixabay）

四、運動

定期鍛煉不僅可以改善身心健康，更有助於保持肺部健康。運動促使肌肉更加努力工作，從而增加呼吸頻率，為肌肉提供充足的氧氣，改善新陳代謝。

五、喝綠茶

綠茶中的茶多酚是很強的抗氧化劑，有助於減少肺部炎症。一項韓國的研究表明，每天至少喝兩杯綠茶的人，比不喝的人肺功能更好。

六、抗炎飲食

呼吸道發炎會導致胸部充血、呼吸困難，遵循抗炎飲食可減輕肺部的炎症，例如薑黃、綠葉蔬菜、櫻桃、藍莓、橄欖、豆類和堅果類等。

良好的呼吸系統健康，取決於身體是否能有效清除呼吸道中的痰液和毒素，這裏不建議民眾嘗試沒有科學研究支持的藥丸或民間偏方。戒除吸煙等不良生活習慣，調整飲食、定期鍛煉，才能從根本上改善肺部健康。

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