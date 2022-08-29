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女子飲食不定、常喝奶茶導致腹痛！　檢查竟發現「癌前病變」

女子飲食不定、常喝奶茶導致腹痛！　檢查竟發現「癌前病變」
女子飲食不定、常喝奶茶導致腹痛！　檢查竟發現「癌前病變」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-29 16:00:46

近日，肝膽腸胃科詹宜學醫師分享了一份病例：一名約30歲的女子長期腹脹悶痛，曾做過胃鏡檢查，發現是胃竇發炎、胃糜爛（破皮）。治療期間症狀有緩解，但是停藥後又再發作，於是來找醫師診斷。

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女子的工作屬於服務業，飲食習慣不正常，常常吃外食、喝手搖飲料。醫生通過胃鏡檢查，發現胃竇靠近幽門有個小破皮，傷口周圍紅腫，經切片檢查後病理報告表明，該女子患上了「腸上皮化生（intestinal metaplasia）」。

 

什麼是「腸上皮化生」？

醫生解釋，在做胃鏡檢查時，我們的食道、胃、十二指腸都會被檢查一遍，其中，胃的粘膜與十二指腸的粘膜是不同的，如果胃粘膜變成腸粘膜的型態，這種異常的狀態就稱之為「腸上皮化生」。

值得注意的是，腸上皮化生實際上是為胃癌的危險因子，又有一種說法，腸上皮化生相當於「癌前病變」！因為造成胃粘膜腸上皮化生的原因是「慢性發炎」，慢性發炎正是造成細胞癌化的因素。不過，腸上皮化生不等於胃癌，醫生解釋，腸上皮化生是慢性發炎後的表現，並不等於惡性腫瘤，因此，是有機會預防的！

翻攝自Unsplash
翻攝自Unsplash

預防胃癌的最佳方法，就是先去除可能造成慢性發炎的因子：

1. 治療幽門桿菌。

很多慢性胃炎、結節性胃炎、萎縮性胃炎、腸上皮化生都是跟幽門桿菌感染有關。

2. 調整生活飲食習慣。

高壓力生活、抽菸、喝酒、高鹽、高油脂、醃製食物飲食容易造成胃酸增加。

3. 遺傳、基因。

有胃癌家族史的病人，會比一般人有較高的風險患上胃癌。基因是無法改變的，但藉由定期的內視鏡檢查，配合適當著治療、生活飲食習慣的調整，也能預防胃癌的發生。

腸上皮化生雖然是癌前病變，但並不表示一定會變成胃癌。因此，醫生提醒，接受專業的治療，定期的檢查非常重要。

本文經 肝膽腸胃科詹宜學醫師 臉書粉專 《肝膽腸胃科 詹宜學醫師》授權報導

 

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