李妍瑾突發聲明：我不是小三 ！遭黑道辱罵只求一條活路
女星李妍瑾近日遭黑道大哥「太保」曾盈進在網路上以不雅字眼辱罵，透露婚內出軌期間，曾經每月花30萬元包養她，讓老婆受委屈，現在深感懺悔，引起網友熱議。對此，李妍瑾今（29）日在社群平台發聲明，坦言根本不認識太保，看到文章非常訝異，擔心人身安全有危險，特別貼文希望天道盟的大哥們能主持公道！
李妍瑾表示，她只認識四海幫海罡堂前堂主「寶哥」方寶慶，對方還積欠她100多萬元人民幣；另位黑道大哥太保誣指她是小三，在臉書上發表數篇辱罵李妍瑾的文章，並對外聲稱花錢包養她，讓她深感害怕，擔心有黑道找麻煩，詢問律師如何處理，她強調自己只是一個認真經營工作的人，這件事感到很委屈，「亦懇請現任董事長、副董事長幫忙小女子。」
李妍瑾表示，公司目前由代理人掌管，很害怕兩位重量級大哥找上門，自己足不出戶，「曾大哥我不認識，方寶慶大哥因積欠債務已久，討要債務已多年，身心俱疲，覺得人生努力毀了，又求助無門，所以這幾年一直想不開，曾經跳樓被甄莉抓回來、上吊被救回來」，因為身為公眾人物，擔心一現身公開場合會被幹掉，處境相當艱難，在生命安全的考量下只能無奈發，「我很珍惜現在努力的成果，但我面臨到的狀態何其無辜，我真的只想好好活著」。
「太保」今年發表數篇懺悔文，提及「李XX是妓女，X過她的男人，真的很衰」等字句，直接點名自己的出軌對象就是李妍瑾；不僅如此，他還怒嗆「李妍瑾，X你娘，你他X的在Po文嘰嘰歪歪的，什麼人比鬼還可怕，X你娘！他X的咧！搞不清楚妳是什麼貨色，破麻一個，妳是北港香爐，你只是我花錢買的妓女，X你媽的B！」等字句，相當激進的發言，讓李妍瑾感到很害怕，才會在網路上求助。