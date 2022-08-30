把握暑假變「電眼」！　學生族間最熱門的雙眼皮手術

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封閉式雙眼皮：
東方人最常見的雙眼皮眼型，眼皮摺線在眼頭會連接在一起，越往眼尾摺線越明顯。
半開放式雙眼皮：
雙眼皮摺痕和眼頭分開，且越到眼尾間距越寬，視覺上會比封閉式雙眼皮來得深邃有神，相較開放式雙眼皮也更為自然。
開放式雙眼皮：
西方人大多屬於這種眼型，這類型的雙眼皮摺痕幾乎與眼睛呈等寬平行，且不會與眼頭處連接。
▲解佳霖醫師透過自身專業，為愛美人士模擬術後眼型。
割、縫雙眼皮怎麼選？ 專業醫師助達理想眼型
解佳霖醫師表示，了解雙眼皮類型後，根據自身狀況評估手術也很重要，目前最常見的術式主要有割、縫和釘書針式雙眼皮。其中，割雙眼皮是在上眼皮依照評估過的摺痕高度和弧度，將贅皮、脂肪等切除，並將眼皮摺入切口內創造摺痕，因此持久力較佳，適合年長者和眼皮脂肪肥厚者。
至於縫雙眼皮，則是透過縫線固定出雙眼皮摺痕，具有切口小、恢復期較短的優點，適合眼皮薄、無鬆弛下垂問題的年輕族群。而釘書機式雙眼皮主要透過專門的打孔器械，在上眼皮定位、打出小孔後，再從小孔穿線縫合，達到雙眼皮效果，原理和縫雙眼皮相近，同樣適合眼皮薄、無下垂困擾者。
解佳霖醫師指出，每到暑假，許多年輕族群看準能利用假期，施作需恢復期的療程，雙眼皮手術總是熱門選項之一，不過眼睛畢竟是靈魂之窗，在手術前，千萬要仔細挑選具專業醫師的合格診所，另外，因每個人的自身狀況不一，挑選出理想眼型後，也要和醫師討論、模擬出最適合自己的效果，才能展現出獨家電眼魅力哦！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54963
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