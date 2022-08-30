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把握暑假變「電眼」！　學生族間最熱門的雙眼皮手術

把握暑假變「電眼」！　學生族間最熱門的雙眼皮手術
把握暑假變「電眼」！　學生族間最熱門的雙眼皮手術

健康醫療網

2022-08-30 09:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】新學期即將到來，準備好用什麼look迎接新開始了嗎？想讓眼睛變得晶亮有神，除了靠眼皮貼、妝容修飾，每到暑假，也有不少年輕族群透過雙眼皮手術悄悄變美。究竟雙眼皮術式有哪些？時下流行的眼型是哪幾種？快跟著醫美外科醫師解佳霖找出最合適的最佳電眼吧！

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雙眼皮類型

封閉式雙眼皮：

東方人最常見的雙眼皮眼型，眼皮摺線在眼頭會連接在一起，越往眼尾摺線越明顯。

半開放式雙眼皮：

雙眼皮摺痕和眼頭分開，且越到眼尾間距越寬，視覺上會比封閉式雙眼皮來得深邃有神，相較開放式雙眼皮也更為自然。

開放式雙眼皮：

西方人大多屬於這種眼型，這類型的雙眼皮摺痕幾乎與眼睛呈等寬平行，且不會與眼頭處連接。

▲解佳霖醫師透過自身專業，為愛美人士模擬術後眼型。

割、縫雙眼皮怎麼選？　專業醫師助達理想眼型

解佳霖醫師表示，了解雙眼皮類型後，根據自身狀況評估手術也很重要，目前最常見的術式主要有割、縫和釘書針式雙眼皮。其中，割雙眼皮是在上眼皮依照評估過的摺痕高度和弧度，將贅皮、脂肪等切除，並將眼皮摺入切口內創造摺痕，因此持久力較佳，適合年長者和眼皮脂肪肥厚者。

至於縫雙眼皮，則是透過縫線固定出雙眼皮摺痕，具有切口小、恢復期較短的優點，適合眼皮薄、無鬆弛下垂問題的年輕族群。而釘書機式雙眼皮主要透過專門的打孔器械，在上眼皮定位、打出小孔後，再從小孔穿線縫合，達到雙眼皮效果，原理和縫雙眼皮相近，同樣適合眼皮薄、無下垂困擾者。

解佳霖醫師指出，每到暑假，許多年輕族群看準能利用假期，施作需恢復期的療程，雙眼皮手術總是熱門選項之一，不過眼睛畢竟是靈魂之窗，在手術前，千萬要仔細挑選具專業醫師的合格診所，另外，因每個人的自身狀況不一，挑選出理想眼型後，也要和醫師討論、模擬出最適合自己的效果，才能展現出獨家電眼魅力哦！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54963

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