水族館無熱門動物！園區靠「1奇招」攬客：比白鯨還稀有
真的是「工讀生出來」了！近年來保育動物的觀念興起，越來越少海洋哺乳類動物被圈養在水族館內，同時也大幅減少動物表演以吸引觀光客，不過就有水族館出奇招攬客，意外大獲好評！
位在日本栃木縣大田原市的水族館「那珂川水遊園（なかがわ水遊園）」擁有全日本罕見的淡水魚水族館，以重現該地的那珂川與知名的亞馬遜河生態吸引許多人參觀，不過館內最吸睛的，卻是一位非常擅長「吹氣泡圈」的飼育員。日前園區的官方推特分享一段影片，只見該飼育員身穿潛水裝備，躺在水族箱底朝上方吐出一個又一個的完整氣泡圈，吸引許多遊客駐足觀看。
園方也透露，因為園區內沒有人氣小白鯨，但是有擅長吐泡泡環的飼育員，並強調這項特殊才藝並不是每個人都可以做到，也讓這位飼育員搖身成為水族館的「人氣王牌」、圈粉無數！
影片分享才短短幾天，就已吸引超過180萬人次觀看，許多網友都紛紛表示：「居然派真的工讀生來表演？」、「老實說這種飼育員比白鯨還稀有耶」、「希望可以變成館內的常設展覽」、「這是我第一次嘗試可以做這麼好的冒泡的藍色海豚（笑）」、「你們還有多少飼養員擁有這樣非凡的技能？」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）