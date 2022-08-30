江宏傑急赴日原因曝光？日媒爆福原愛慌張帶家人就醫

日本桌球好手福原愛去年和江宏傑離婚後，擁有共同撫養家人的權利，7月底她將家人帶回日本共享天倫之樂，一起去迪士尼遊玩，卻因為沒有適時與江宏傑保持聯繫，讓男方感到不安，在社群上罕見吐露不滿，更急著在暑假結束後赴日帶回家人，日媒《女性自身》爆料，年幼家人似乎不適應異國生活，突然掛起病號，福原愛急著帶他去就醫！
江宏傑近日在IG抒發心情：「無法理解，力不從心，但還是要勇敢面對處理。」讓粉絲們都相當擔心，如今他發文似乎事出有因，《女性自身》拍到福原愛8月下旬從豪宅抱著軟弱無力的家人出門，慌張搭車就醫的模樣，3個小時後才返家，遠在海外的江宏傑擔憂心情可想而知。
而弔詭的是，福原愛7月底帶家人返日，8月13日卻曬出與男友共用早餐的甜蜜照，發文「開始打球的第二個生日，身體健康，過好每一天」，打卡地點在新加坡，疑似帶男友、家人一起出國玩，她事後秒刪文章，結果一回國就出狀況，引起網友熱烈討論。）
日媒透露，福原愛可能沒有告知前夫，就出發去新加坡旅行，讓年幼家人接連歷經日本的陌生生活、旅行新加坡的疲憊，身體狀況因而有變化，才會讓江宏傑急著辦日本簽證，要把家人帶回家。日本律師受訪說，福原愛的作為可能會影響未來探視家人的權益，江宏傑能否順利帶家人返台，以及福原愛如何應對，備受外界關注。