COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

夏日蚊蟲來襲好困擾！　盤點蚊子叮咬「5大關鍵」及防蚊妙招

夏日蚊蟲來襲好困擾！　盤點蚊子叮咬「5大關鍵」及防蚊妙招
夏日蚊蟲來襲好困擾！　盤點蚊子叮咬「5大關鍵」及防蚊妙招

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-30 15:00:51

台灣夏日季節潮溼及高溫，蚊蟲孳生嚴重，甚至可能造成可怕的登革熱疫情。蚊子叮咬不僅引起皮膚不適，抓撓過度更會造成叮咬傷口擴大，對於過敏人群而言更是惡夢。夜晚睡覺時，蚊子不停在耳邊嗡嗡叫，造成睡眠品質不佳。目前已知只有雌性蚊子會咬人，它們需要血液作為卵子的蛋白質來源。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 蚊子叮咬不僅引起皮膚不適，抓撓過度更會造成傷口擴大。（示意圖／Pixabay）

爲什麽蚊子總是咬我？

根據外媒Medical News Today報導，新墨西哥州立大學公共衛生教授Dr. Jagdish Khubchandani表示，有研究表明蚊子被人類吸引的原因包括體味、皮膚溫度、皮膚上的微生物、人類呼出的二氧化碳、酒精和飲食。孕婦、體溫高、多汗的人，可能更容易受到影響。

一、二氧化碳

人類和其他動物在呼吸時會釋放二氧化碳 (CO2)、熱量和水分，這些都是吸引蚊子的原因。有一項研究表明，二氧化碳排放量越高，對蚊子的吸引力就越大，因此較胖的人士，似乎對蚊子更具吸引力。

二、乳酸

早在1968年，就有一項研究表明乳酸會吸引雌性黃熱病蚊子。我們在運動後身體會產生乳酸，這是最吸引文字的味道，因此建議運動後立馬擦乾汗水，或是以肥皂洗淨身體。

三、皮膚上的細菌

我們的皮膚被數以百萬計的細菌所覆蓋，這些皮膚的微生物群有助於保持我們的皮膚健康。有研究表明，皮膚上的細菌數量越多，對蚊子的吸引力越大。

四、揮發性化合物

皮膚上的揮發性化合物也會吸引蚊子，在皮膚細菌開始作用後，人類的汗液會產生味道。細菌會將汗液和皮脂中的化合物，轉化為揮發性化合物，進而吸引蚊子。

五、血型

不止一項研究顯示，蚊子似乎覺得A型血的人不太吸引，但對O型血的人情有獨鍾，據悉O血型的人被蚊子當作美味佳餚的機率，幾乎是A型血人的兩倍。

Pixabay
Pixabay
▲ 淺色衣服據説比深色衣服更有防蚊作用。（示意圖／Pixabay）

夏日防蚊4妙招

一、盡量穿淺色衣服

有研究表明蚊子會被深色衣服所吸引，一項1902年的研究表明，橙色和黃色衣服可以避免昆蟲叮咬。

二、使用天然驅蟲劑

在皮膚上塗抹天然的驅蟲劑，例如香茅、檸檬草和薄荷精油，可有效趕走蚊子。

三、不喝酒

一項小型研究發現，喝酒的人皮膚上散發出的氣味，對蚊子的吸引力更大。

四、注意居家衛生

若你家有花園或庭院，請確保沒有讓蚊子滋生的積水。花園裏種植的羅勒、薰衣草、檸檬百里香和金盞花等香味濃鬱的植物，也有防蚊效果。

延伸閱讀
補「鐵劑」後考試成績突飛猛進？　醫證實：缺鐵性貧血影響注意力
男子感染猴痘以為曬傷結果三天後鼻子「腐爛壞死」！　醫：猴痘併發症仍不受控制

3次試管七旬老婦成功當媽！　醫曝高齡產婦面臨的「5大風險」

騎單車傷膝蓋？　醫師破解迷思：這1部位才最傷

6旬婦先後染B、C肝　歷經28個寒暑終結頑強的病毒

嚴格封控遏制疫情　中國年輕人心理健康卻受創

我是廣告 請繼續往下閱讀