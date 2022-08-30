夏日蚊蟲來襲好困擾！　盤點蚊子叮咬「5大關鍵」及防蚊妙招

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爲什麽蚊子總是咬我？根據外媒Medical News Today報導，新墨西哥州立大學公共衛生教授Dr. Jagdish Khubchandani表示，有研究表明蚊子被人類吸引的原因包括體味、皮膚溫度、皮膚上的微生物、人類呼出的二氧化碳、酒精和飲食。孕婦、體溫高、多汗的人，可能更容易受到影響。
一、二氧化碳
人類和其他動物在呼吸時會釋放二氧化碳 (CO2)、熱量和水分，這些都是吸引蚊子的原因。有一項研究表明，二氧化碳排放量越高，對蚊子的吸引力就越大，因此較胖的人士，似乎對蚊子更具吸引力。
二、乳酸
早在1968年，就有一項研究表明乳酸會吸引雌性黃熱病蚊子。我們在運動後身體會產生乳酸，這是最吸引文字的味道，因此建議運動後立馬擦乾汗水，或是以肥皂洗淨身體。
三、皮膚上的細菌
我們的皮膚被數以百萬計的細菌所覆蓋，這些皮膚的微生物群有助於保持我們的皮膚健康。有研究表明，皮膚上的細菌數量越多，對蚊子的吸引力越大。
四、揮發性化合物
皮膚上的揮發性化合物也會吸引蚊子，在皮膚細菌開始作用後，人類的汗液會產生味道。細菌會將汗液和皮脂中的化合物，轉化為揮發性化合物，進而吸引蚊子。
五、血型
不止一項研究顯示，蚊子似乎覺得A型血的人不太吸引，但對O型血的人情有獨鍾，據悉O血型的人被蚊子當作美味佳餚的機率，幾乎是A型血人的兩倍。
▲ 淺色衣服據説比深色衣服更有防蚊作用。（示意圖／Pixabay）
夏日防蚊4妙招一、盡量穿淺色衣服
有研究表明蚊子會被深色衣服所吸引，一項1902年的研究表明，橙色和黃色衣服可以避免昆蟲叮咬。
二、使用天然驅蟲劑
在皮膚上塗抹天然的驅蟲劑，例如香茅、檸檬草和薄荷精油，可有效趕走蚊子。
三、不喝酒
一項小型研究發現，喝酒的人皮膚上散發出的氣味，對蚊子的吸引力更大。
四、注意居家衛生
若你家有花園或庭院，請確保沒有讓蚊子滋生的積水。花園裏種植的羅勒、薰衣草、檸檬百里香和金盞花等香味濃鬱的植物，也有防蚊效果。
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