3次試管七旬老婦成功當媽！　醫曝高齡產婦面臨的「5大風險」

▲印度一名70歲老婦，結婚54年來無法生育，透過試管嬰兒技術近日終於喜獲麟兒。
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這名老婦在接受第3次試管受孕後，終於成功產下健康男嬰，其實隨著科技的進步，年屆50歲以上女性懷孕的案例並不少見，看在醫師眼裡，一方面開心有更多婦女有機會達成生育的願望，另一方面也點出當中有許多隱藏風險。
針對此案例，華育生殖醫學中心副院長王呈瑋表示，受孕者仍有許多生理條件及其相關數據未公開，因此無法清楚證明高齡產子的成功率是否提升。王呈瑋進一步說明，一般台灣女性平均在45歲之後，卵子數量會大幅減少至一個月僅1至2顆，且卵子品質隨年齡增長而下降；此外，高齡產婦面臨的風險也會增加，包括妊娠高血壓、糖尿病、流產機率、嚴重併發症甚至是產婦的死亡率等。
王呈瑋指出，43歲以下是較適合人工生殖的年齡區間，若女性及早於30至34歲預先進行凍卵手術，便可以取得較多數量、高品質的卵子，有利於提高受孕的成功率。同時王呈瑋也呼籲民眾，若年過45歲想要進行人工生殖，應諮詢專業醫師，以便充分理解並評估相關風險，再進行下一步備孕療程。
資料來源：華育生殖醫學中心副院長王呈瑋
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