騎單車傷膝蓋？　醫師破解迷思：這1部位才最傷

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楊宗翰在臉書粉專「Dr.Alex 楊宗翰中醫師」發文表示，民眾普遍認為騎單車會對膝蓋造成運動傷害，但根據統計，有5成以上的車友都有「腰背痠痛」的困擾。他解釋，由於騎單車時，身體需要往前傾斜，容易造成腰背部肌肉疲勞，若沒有及時治療，可能會變成難以根治的慢性肌筋膜疼痛症候群，甚至產生骨刺或造成滑脫狀況。
為了預防腰背部問題，楊宗翰強調，必須調整合適的坐墊高度。他說明，當坐墊位置太高，踩踏板時腿部肌肉過度伸展，腿部容易拉傷，腰部也容易左右擺動用力而造成疲勞；當坐墊位置太低，踩踏時腿部長時間呈現彎曲狀態，使肌肉疲累，膝關節也較容易磨損，因此採取正確的騎乘姿勢非常重要。
及時治療緩解症狀 「2運動、3習慣」健壯腰桿
對於有急性下背痛的病患，通常症狀會在4週內緩解，所以急性期的治療以症狀緩解為原則。西醫藥物治療大多使用非類固醇忼發炎藥（NSAID）配合肌肉鬆弛劑，而中醫治療會透過結合中藥和針灸，以達到疏經活絡、散瘀止痛的效果。
為了避免腰背酸痛，楊宗翰建議，平時可以做仰臥起坐，先是平躺，兩膝彎曲併攏，再以雙手摸膝，每組8至15下，一天3組。另外，也可以做抱膝運動，同樣先平躺，將兩膝抱到胸前，使背肌感到稍微緊，每次堅持10秒，每組8至15次，一天3組。
楊宗翰呼籲，民眾應該養成3個習慣，第一，睡覺時先坐在床邊，手撐床慢慢側躺下，再翻身正躺；下床時則先翻身側臥，以手撐起身體，再慢慢坐起。第二，千萬不要久坐或久站，要更換姿勢，平時座椅後方可以在腰部加靠墊，幫助減輕背部壓力，也盡量避免坐矮板凳或軟而低的沙發。第三，保持健康體態，將身體質量指數（BMI）控制在18.5至24的正常範圍內 ，因為過重會增加腰椎壓力。
本文經康禾中醫診所主治醫師楊宗翰臉書粉專《Dr.Alex 楊宗翰中醫師》授權報導
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