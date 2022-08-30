COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

心臟病二次發作致死機率更高　專家列出「五大建議」防止復發

心臟病二次發作致死機率更高　專家列出「五大建議」防止復發
心臟病二次發作致死機率更高　專家列出「五大建議」防止復發

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-30 15:30:43

心臟病是美國乃至全球病患的第一大死因，根據美國心臟協會的統計數據，美國每年約有805,000人心臟病發作，其中四分之一更是反復發作的個案。當流向心臟的血液受阻、損害或破壞心肌的一部分時，就會引發心臟病。病患能否生存，取決於心臟病造成的損害程度，以及藥物和外科手術治療的速度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 心臟病是美國乃至全球病患的頭號死因。（示意圖／Pixabay）

根據美國心臟協會報導，俄亥俄州克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的心臟病專家烏梅什（Umesh Khot）醫生表示，「心臟病復發，對心臟的打擊很大」。烏梅什醫生參與了一項新型的研究，該研究團隊審視2010年至2017年間，克利夫蘭診所因心臟病發作而入院的6,626名病患的數據。

 

心臟病復發增加致死率？

研究證實，第一次心臟病發作後，出院後90天內心臟病復發（正式名稱：複發性心肌梗塞）的機率相當高。雖然其中只有約2.5%的人，在90天內心臟病復發，但其中有近50%的人，會在五年內死亡。團隊把研究結果發表在《美國心臟協會雜誌》（Journal of the American Heart Association）上。

Pixabay
Pixabay
▲ 第一次心臟病發作90天內復發的致死率更高。（示意圖／Pixabay）

烏梅什醫生透露，「我們的研究需要分析大量病患的數據，以發現心臟病復發的病因。對於心臟病學術界來說，最重要的是了解這種現象的發生，以及明白當心臟病復發時，對死亡率有著重大影響」。

他進一步説明，「研究結果中有一個讓我很驚訝的部分——心臟病復發的最大風險，發生在第一次心臟病發作後的兩週內，這意味著患者必須今早發現症狀，並盡速採取相應的治療，才能做到早期預防」。

Pixabay
Pixabay
▲ 良好的生活習慣，可減少心臟病的風險因素。（示意圖／Pixabay）

如何防止心臟病復發？

為了防止心臟病復發，醫學專家建議如下：

一、遵循醫生的專業建議，接受相關藥物治療

二、改變生活方式，加強鍛煉，以減少心臟病的風險因素

三、改善飲食習慣，吃有益心臟健康的飲食

四、減肥和控制血壓

五、戒菸

 

原文出自：美國心臟協會

延伸閱讀
睡眠不足7小時死亡率高出26%！　營養師推薦14種食物調節睡眠
35歲男對啪啪失去興致　入院檢查驚爆「睪酮水平低下等同80歲阿北」

青光眼不只有藥物治療　雷射小樑整形術新選擇

頭痛起來要人命！　「四大建議」與「四大禁忌」搶救痛到爆炸的頭

地雷食物吃出內分泌疾病！　醫學博士分享「一招」避免荷爾蒙失調

火燒心、口臭、胸悶......可能是「胃食道逆流」！　營養師推薦緩解小技巧

我是廣告 請繼續往下閱讀