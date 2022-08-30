心臟病二次發作致死機率更高　專家列出「五大建議」防止復發

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根據美國心臟協會報導，俄亥俄州克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的心臟病專家烏梅什（Umesh Khot）醫生表示，「心臟病復發，對心臟的打擊很大」。烏梅什醫生參與了一項新型的研究，該研究團隊審視2010年至2017年間，克利夫蘭診所因心臟病發作而入院的6,626名病患的數據。
心臟病復發增加致死率？
研究證實，第一次心臟病發作後，出院後90天內心臟病復發（正式名稱：複發性心肌梗塞）的機率相當高。雖然其中只有約2.5%的人，在90天內心臟病復發，但其中有近50%的人，會在五年內死亡。團隊把研究結果發表在《美國心臟協會雜誌》（Journal of the American Heart Association）上。
▲ 第一次心臟病發作90天內復發的致死率更高。（示意圖／Pixabay）
烏梅什醫生透露，「我們的研究需要分析大量病患的數據，以發現心臟病復發的病因。對於心臟病學術界來說，最重要的是了解這種現象的發生，以及明白當心臟病復發時，對死亡率有著重大影響」。
他進一步説明，「研究結果中有一個讓我很驚訝的部分——心臟病復發的最大風險，發生在第一次心臟病發作後的兩週內，這意味著患者必須今早發現症狀，並盡速採取相應的治療，才能做到早期預防」。
▲ 良好的生活習慣，可減少心臟病的風險因素。（示意圖／Pixabay）
如何防止心臟病復發？
為了防止心臟病復發，醫學專家建議如下：
一、遵循醫生的專業建議，接受相關藥物治療
二、改變生活方式，加強鍛煉，以減少心臟病的風險因素
三、改善飲食習慣，吃有益心臟健康的飲食
四、減肥和控制血壓
五、戒菸
原文出自：美國心臟協會
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