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頭痛起來要人命！　「四大建議」與「四大禁忌」搶救痛到爆炸的頭

頭痛起來要人命！　「四大建議」與「四大禁忌」搶救痛到爆炸的頭
頭痛起來要人命！　「四大建議」與「四大禁忌」搶救痛到爆炸的頭

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-30 15:30:43

頭痛是日常生活中常見的毛病，看似微小，但卻後患無窮。所謂「頭痛不是病，痛起來要人命」，頭痛雖然不會危及生命，但頻繁的頭痛卻會影響日常作息。當頭痛已經無法單純地使用止痛藥停止的時候，正是身體發出的警訊，表明你不應該繼續忍耐，應該要求醫了。

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▲ 頻繁的頭痛會影響日常作息。（示意圖／Envato Elements）

爲什麽會頭痛？

根據英媒NHS報導，頭痛產生的原因有很多，但幾乎都和人們的日常作息有關。

 

一、疾病或身體因素

當人們染上疾病，例如得了感冒或流感，就可能引發頭痛。來月經或是更年期，甚至是過度服用止痛藥，也可能適得其反，引發頭痛。

 

二、壓力

工作或學習壓力過大，這些心理因素也會導致頭痛。

 

三、不良的生活方式

過度飲酒、行走坐臥的姿勢不良、飲食不規律，甚至身體由於飲水不足而進入脫水狀態，都會導致頭痛。

 

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▲ 工作或學習壓力過大，心理因素也會導致頭痛。（示意圖／Envato Elements）

如何緩解頭痛？

頭痛一般來説可持續短至30分鐘，長至數個小時。大多數頭痛會自行消失，但也正是如此，頭痛這個症狀容易被人們忽視，並認爲只要休息一會兒就會好。

 

頭痛發作時，會直接影響食慾和情緒，此時不妨嘗試以下做法：

一、喝大量的水

二、若是感冒或流感引發的頭痛，請躺下休息

三、盡可能放鬆，因爲壓力會使頭痛加重

四、服用止痛藥

 

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▲ 頭痛時可透過喝水與躺下休息獲得緩解。（示意圖／Envato Elements）

不建議在頭痛時做的事情：

一、切忌喝酒

二、不要不吃飯，即使你可能不想吃任何東西，但最好不要空腹

三、不要比平時睡得更多，這會使頭痛更嚴重

四、不要長時間讓眼睛操勞，例專注盯著電腦和手機屏幕

 

倘若止痛藥對於減輕頭痛毫無幫助，也無法通過單純的休息讓疼痛緩解，這時你可能要考慮尋求專業人士的幫助。若頭痛的症狀演變爲偏頭痛，或是暈眩惡心、畏光，甚至出現嘔吐症狀，此時不應再耽誤，應該馬上就醫。

 

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