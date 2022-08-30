頭痛起來要人命！　「四大建議」與「四大禁忌」搶救痛到爆炸的頭

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▲ 頻繁的頭痛會影響日常作息。（示意圖／Envato Elements）
爲什麽會頭痛？根據英媒NHS報導，頭痛產生的原因有很多，但幾乎都和人們的日常作息有關。
一、疾病或身體因素
當人們染上疾病，例如得了感冒或流感，就可能引發頭痛。來月經或是更年期，甚至是過度服用止痛藥，也可能適得其反，引發頭痛。
二、壓力
工作或學習壓力過大，這些心理因素也會導致頭痛。
三、不良的生活方式
過度飲酒、行走坐臥的姿勢不良、飲食不規律，甚至身體由於飲水不足而進入脫水狀態，都會導致頭痛。
▲ 工作或學習壓力過大，心理因素也會導致頭痛。（示意圖／Envato Elements）
如何緩解頭痛？頭痛一般來説可持續短至30分鐘，長至數個小時。大多數頭痛會自行消失，但也正是如此，頭痛這個症狀容易被人們忽視，並認爲只要休息一會兒就會好。
頭痛發作時，會直接影響食慾和情緒，此時不妨嘗試以下做法：
一、喝大量的水
二、若是感冒或流感引發的頭痛，請躺下休息
三、盡可能放鬆，因爲壓力會使頭痛加重
四、服用止痛藥
▲ 頭痛時可透過喝水與躺下休息獲得緩解。（示意圖／Envato Elements）
不建議在頭痛時做的事情：一、切忌喝酒
二、不要不吃飯，即使你可能不想吃任何東西，但最好不要空腹
三、不要比平時睡得更多，這會使頭痛更嚴重
四、不要長時間讓眼睛操勞，例專注盯著電腦和手機屏幕
倘若止痛藥對於減輕頭痛毫無幫助，也無法通過單純的休息讓疼痛緩解，這時你可能要考慮尋求專業人士的幫助。若頭痛的症狀演變爲偏頭痛，或是暈眩惡心、畏光，甚至出現嘔吐症狀，此時不應再耽誤，應該馬上就醫。
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