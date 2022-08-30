青光眼不只有藥物治療　雷射小樑整形術新選擇

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亞東醫院醫師朱怡靜說明，降低眼壓是主要治療青光眼的方法，而SLT的原理為使用特定波長的雷射光燒灼隅角之小樑網，此能量被小樑網中特定的色素細胞吸收後產生一連串的變化，使小樑網阻力減小、增加房水排出使眼壓下降。
朱怡靜醫師指出，雷射需先點縮瞳藥至少30分鐘待瞳孔縮小後，使用局部麻醉劑後進行雷射治療，在門診施行過程約10-15分鐘，手術後約有5%的病人於雷射後眼壓暫時性升高，因此病人在雷射後須監測眼壓。
SLT治療效果與藥物相當 有機會多重藥物使用
若有眼壓升高的情形，可透過青光眼藥物治療來改善，通常在24小時後消失。雷射後眼睛輕微發炎很常見，通常會給予局部抗發炎藥物治療。臨床研究中顯示SLT的治療效果與常用的藥物相當，其眼壓的降幅可達11-40%，通常治療後常有機會可減少青光眼用藥用量，減少多重藥物使用。
持續追蹤眼睛變化 避免病況惡化
青光眼的治療目的在降低眼壓以減緩視神經損傷，無論是採取何種治療方式，皆需定期回診檢查、注意藥物的使用，朱怡靜醫師提醒，持續追蹤眼壓變化與視神經狀態都非常重要，避免無法在第一時間掌握病況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54938
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