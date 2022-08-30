本土+31178　BA.5升溫！第四劑疫苗接種原則一次看

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- 新北市6,631例
- 臺北市3,896例
- 臺中市3,761例
- 桃園市3,138例
- 高雄市2,573例
- 臺南市2,026例
- 彰化縣1,320例
- 苗栗縣869例
- 新竹縣816例
- 屏東縣811例
- 雲林縣767例
- 宜蘭縣696例
- 新竹市673例
- 花蓮縣578例
- 嘉義縣512例
- 南投縣511例
- 基隆市509例
- 嘉義市385例
- 臺東縣345例
- 金門縣181例
- 澎湖縣160例
- 連江縣20例
指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為12例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕的死亡個案為一名30多歲女性，本身有缺鐵性貧血的病史，6月底時曾因一般肺炎住院，出院後，直到6/30時，快篩陽性出現腹痛、咳嗽、噁心等症狀，7/3到急診，X光片顯示仍有明顯肺炎，因此診斷為新冠肺炎，收住隔離病房治療，再經電腦斷層掃描，又發現有胸部、腹部多處轉移性癌症病灶，後來繼續治療，因病況惡化，仍不幸於7/17因敗血性休克過世。
羅一鈞表示，隨著BA.5疫情升溫，服用抗病毒藥物的人數有回溫情形，昨天（8/29）開藥領用人數共是5174人份，與7/19的6000多人份相比，目前又回到5000多的數字，顯示國內確診人數增加中，「現在藥物儲存量足夠，所以請大家不用擔心會不會不足，醫師若有遇到確診個案，且符合開立口服抗病毒藥物的高風險因子，都可以開立，以降低出現中重症與死亡機率。」
誰可以打第四劑？間隔多久？規定再複習一次
發言人莊人祥表示，關於第二次追加劑（第四劑），建議接種的對象有三類：
一、65歲以上長者
二、長照機構住民
三、18歲以上免疫不全、免疫力低下且病情穩定者
四、某些族群可評估自身染疫風險進行接種，包括醫事人員、機場、港埠、居家檢疫相關工作人員以及航空機組員、船員，以及機構、社福照護系統相關工作人員
三、50-64歲成人
四、18歲以上，因外交、公務、洽商等公務需求需要出國者，可依照自身染疫風險跟意願進行接種。
接種間隔是與第一次追加劑間隔5個月（150天以上），不論先前接種什麼樣的廠牌，第四劑都可接種莫德納50微克，以及Novavax、高端以及成人劑型的BNT。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54975
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