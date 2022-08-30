肩頸痠痛按摩釀椎間盤突出　「微創手術」遠離硬頸人生

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新光醫院神經外科蔡明成主任表示，幾乎每個月都會聽到類似的陳述，詢問之下，發現這些症狀出現的幾週或幾天前，多數病患都曾因肩頸痠痛接受按摩，並有被旋轉脖子的經驗，或許病患本身頸椎椎間盤就有退化的現象，經過瞬間外力扭轉，使得椎間盤突出，造成神經壓迫，斷筋之痛油然而生。
可動式人工椎間盤 持關節活動性、不易移位
蔡明成主任表示，頸椎椎間盤（俗稱骨刺）切除的微創手術是這類病患在藥物及復健治療無效之後的最佳選擇。然而，在移除骨刺解決疼痛症狀的同時需面臨重建頸椎的支撐力及活動力，也就是需植入人工椎間盤以避免日後因為頸椎的不穩定或滑脫，導致神經的傷害，可動式人工椎間盤可維持關節活動性，不易移位，已在110年12月已納入健保給付。
微創手術3年後 仍可維持良好頸椎活動度
蔡明成主任說明，對於單一節段頸椎椎間盤突出之個案分析，這些個案在進行微創頸椎椎間盤切除手術的同時，以可動式人工椎間盤置換原先退化的椎間盤，病患在頸椎微創手術之後，症狀大多瞬間緩解，經過一至兩天的住院觀察即可出院，所有病人均在術後三天內即獲得顯著性的痠痛症狀改善，其頸椎的活動度亦比術前明顯增加並在術後三個月達到最佳活動度，且達到統計學上的顯著性，其中更以頸椎第5、6節增加最多，其次為第4、5節；病患追蹤三年後，仍可維持良好的頸椎的活動度，甚至比術前更好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54943
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