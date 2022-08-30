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多喝茶更長命！　最新研究：喝茶可以降低死亡風險9%至13%

多喝茶更長命！　最新研究：喝茶可以降低死亡風險9%至13%
多喝茶更長命！　最新研究：喝茶可以降低死亡風險9%至13%

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-30 17:30:43

茶，一般被視為是健康飲食的一部分，因為茶葉含有能夠減少炎症的有益物質，有助於維持健康。根據外媒U.S. News報導，最新研究表示茶不僅健康，多喝茶還能長壽。

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以往中國和日本的研究表明，綠茶由於有助健康在當地非常受歡迎，近日，對茶的研究延伸到了英國，這次研究的是英國人最喜歡的飲料：紅茶。

 

科學家們調查了英國近50萬成年人的飲茶習慣，對他們進行了長達14年的隨訪，其中也考量了各種風險因素，如健康、社會經濟、吸煙、酒精攝入、飲食、年齡、種族和性別等等。最終研究顯示，喝茶的人，比不喝茶的人能活得更久，他們因任何原因死亡的風險將降低9%至13%。

無論茶的溫度如何，或是否添加牛奶或糖，都不影響其研究結果；而每天喝兩杯或以上的茶——屬於較高的茶葉攝入量——將帶來適當的健康益處。

翻攝自Unsplash
翻攝自Unsplash
茶的益處，在心臟病死亡相關疾病方面是成立的，但在癌症死亡方面沒有明顯的結果。研究表示，目前還是沒有足夠的癌症死亡數據能夠揭示出與茶的聯繫。

「究竟是什麼讓喝茶的人顯得更健康呢？」紐約大學食品研究教授馬里昂·內斯特（Marion Nestle）表示：「茶，非常好喝。但作為研究還需謹慎。」目前的研究，僅僅是基於人們的習慣和健康，不能證明茶與死亡之間的因果關系。

研究人員指出，有喝茶習慣的人，也沒有必要改變習慣，「如果你每天喝一杯，這是很好的，請繼續保持享受。」

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