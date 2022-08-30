名人罹癌病逝報導聳動易影響癌友情緒！　醫籲：親友多給予關懷

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台灣心理腫瘤醫學學會指出，病友常見的反應有幾個，其一是罹癌真是痛苦，聽到他經歷過的這些，也聯想到自己生病後的折磨；其二是他這麼辛苦，最後也沒有熬過這個癌症，何況是我呢？ 對於前者來說，得到癌症，確實不但要經歷各種的治療與可能的副作用，生活也可能受到很大的影響，同時也處於死亡的威脅，這些時刻都需要很多的心理調適與情緒支持；對於後者來說，名人多半擁有更好的經濟狀況、更多的資源，他們的過世也會讓旁人信心受到打擊，特別是類似處境者，比方說同一類癌症的患者、或是相近年齡層者，如果有這樣的癌友，這段時間也需要特別的關注。
大量負面訊息 癌友恐吃不消
有人會問是不是乾脆不要看新聞報導，避免影響自己的情緒？台灣心理腫瘤醫學學會鄭致道理事長提醒，如果發現自己出現坐立不安、焦躁、失眠、以及腦中反覆浮現相關的畫面，或是過多負面的想法，建議先不要觀看新聞時事，過幾天等心情比較平撫了再來關心。
同時也要理解，每個人的癌症與期別不同，治療的方式與反應也各異，不需要聽到別人治療不順利，就聯想到自己也會遭遇同樣的結果，如果對於病情有疑問，最好的方式還是諮詢自己的治療團隊。
報導聳動描述 癌友身心影響大
台灣心理腫瘤醫學學會也呼籲，在報導藝人罹癌臨終的狀況，儘量避免聳動的標題，例如「哭著求死」、「眼睛不肯閉」等，或是鉅細靡遺地描述家人悲慟的情緒，畢竟病人在病危時的意識狀況變化大，難以由旁人的觀察，來揣測其內心過程；家屬的心境一定也很複雜，一方面感受到病人的辛苦，一方面也有很多的不捨。
然而，只有描述痛苦不堪、生死離別的劇情，容易忽略整個罹癌照顧過程，病人曾有的堅強韌性，以及家人的支持關懷，讓看到新聞報導的癌症病友，只接受到負面的訊息。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54941
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